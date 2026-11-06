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        Haberler Gündem Güncel Bayburt'ta "şap" nedeniyle kapatılan hayvan pazarı yeniden açıldı

        Bayburt'ta "şap" nedeniyle kapatılan hayvan pazarı yeniden açıldı

        Bayburt'ta şap hastalığı nedeniyle kapatılan hayvan pazarı yeniden açıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 11:12 Güncelleme:
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        Bayburt'ta hayvan pazarı yeniden açıldı
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        Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 6 Ekim 2026 tarihinde uygulamaya konulan kısıtlamaların, alınan komisyon kararı doğrultusunda kaldırıldığı belirtildi.

        Bayburt'ta görülen şap hastalığından ötürü hayvan pazarı kapatılarak önlem alınmıştı. Kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte üreticiler hayvan alım satımını yeniden gerçekleştirebilecek.

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        #bayburt haberleri
        #Hayvan Pazarı
        #şap hastalığı
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