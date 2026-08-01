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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bayburt'ta iki araç çarpıştı: 8 yaralı

        Bayburt'ta iki araç çarpıştı: 8 yaralı

        Bayburt'ta kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 02:26 Güncelleme:
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        Bayburt'ta kaza: 8 yaralı
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        Bayburt-Gümüşhane karayolu Balkaynak köyü civarında seyreden H.O. idaresindeki hafif ticari araçla karşı yönden gelen V.H. yönetimindeki kamyonet çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle güzergahta kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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