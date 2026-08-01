Bayburt'ta iki araç çarpıştı: 8 yaralı
Bayburt'ta kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
Giriş: 01 Ağustos 2026 - 02:26 Güncelleme:
Bayburt-Gümüşhane karayolu Balkaynak köyü civarında seyreden H.O. idaresindeki hafif ticari araçla karşı yönden gelen V.H. yönetimindeki kamyonet çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle güzergahta kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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