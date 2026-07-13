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        Haberler Gündem Bayraktar Kızılelma, hedefi 120 kilometrenin üzerinden süpersonik füzeyle vurdu

        Bayraktar Kızılelma, hedefi 120 kilometrenin üzerinden süpersonik füzeyle vurdu

        Bayraktar Kızılelma, havadan karaya süpersonik füze ile ilk atış testini başarıyla tamamladı. Amasya Merzifon'da yapılan testte Kızılelma S2, kanat altında taşıdığı JET-230 süpersonik füzesi ile 120 kilometrenin üzerindeki menzilden hedefi başarıyla vurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 21:34 Güncelleme:
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        Bayraktar KIZILELMA'dan JET-230 ile bir ilk!

        Baykar tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma’nın geliştirme süreci, yeni kabiliyetlerin entegrasyonu ile devam ediyor. Amasya Merzifon’daki 5. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda yürütülen çalışmalar kapsamında Bayraktar Kızılelma, ilk kez Roketsan tarafından geliştirilen JET-230 füzesi ile atış gerçekleştirdi.

        İnsansız savaş uçağı, S2 kuyruk numaralı seri üretim modeli, atış testi gerçekleştirmek üzere 8 Temmuz 2026 tarihinde Tekirdağ/Çorlu’da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden havalanarak Merzifon’daki 5. Ana Jet Üs Komutanlığı’na intikal etti. Burada yapılan hazırlık ve test faaliyetlerinin ardından insansız savaş uçağı, 11 Temmuz’da kanatlarının altında iki süpersonik JET-230 füzesiyle havalandı ve atış testini gerçekleştirmek üzere deniz üzerindeki hedefe yöneldi. Bayraktar Kızılelma, JET-230 füzesini 120 kilometrenin üzerindeki menzilden başarıyla ateşleyerek hedefini tam isabetle vurdu. Böylece Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı, önemli bir aşamayı daha geçerek havadan karaya süpersonik mühimmatlarla kritik görevler icra edebilme yeteneğini ortaya koydu.

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        'BİR KİLOMETRE TAŞI DAHA TAMAMLANDI'

        Test faaliyetini takip eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, başarılı atışın ardından, "Bir kilometre taşı daha tamamlanmış oldu. Yürekten tebrik ediyorum sizleri arkadaşlar" diyerek test ekibini tebrik etti.

        MİLLİ MÜHİMMATLARIN ENTEGRASYONU HIZ KAZANDI

        Bayraktar Kızılelma, daha önce Gökdoğan hava-hava füzesi, Tolun, TEBER-82 KGK ve LGK-82 mühimmatlarıyla gerçekleştirdiği atış testlerini başarıyla tamamladı. JET-230 süpersonik füzesi ile de hedefini başarıyla vuran Bayraktar Kızılelma’ya milli mühimmatların entegrasyonu hız kazandı. Böylece Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı, farklı hedeflere karşı etkinliğini artırıyor.

        KIZILELMA’DAN İLK OTONOM YAKIN KOL UÇUŞU

        27 Aralık 2025’te gerçekleştirilen testte Bayraktar Kızılelma’nın üçüncü prototipi PT3 ve beşinci prototipi PT5, Baykar ekibi tarafından geliştirilen akıllı filo otonomisi algoritmaları sayesinde birbiriyle eş güdümlü hareket ederek otonom muharebe pilotuyla formasyon uçuşu (Kol uçuşu) icra etmişti. Böylece dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağı otonom olarak yakın kol uçuşu gerçekleştirmiş oldu.

        HAVACILIK TARİHİNDE BİR İLK: HAVA-HAVA ATIŞI

        Bayraktar Kızılelma, 29 Kasım 2025’te gerçekleştirilen testte dünya havacılık tarihine geçmişti. Sinop açıklarında yapılan tarihi testte, ASELSAN imzalı MURAD AESA Radarının işaretlediği hedef uçağı TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN füzesiyle tam isabetle vuran Kızılelma, dünyada görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini imha eden ilk insansız savaş uçağı olmuştu.

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