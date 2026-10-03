Bayrampaşa’da iki sürücünün yol verme tartışması kavgaya dönüştü
İstanbul Bayrampaşa'da kavşakta karşılaşan otomobil ve minibüs sürücüleri arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücüler ve yanındakilerin tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdığı kavga, çevredekilerin müdahalesiyle sona erdi
İstanbul Bayrampaşa’da iki sürücü arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Cadde ortasındaki kavga, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, saat 14.45 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Bilgehan Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kavşakta karşılaşan otomobil ile minibüs sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
KAFA ATINCA KAVGA BÜYÜDÜ
Araçlarından inen sürücülerden birinin diğerine kafa atmasıyla tartışma kavgaya dönüştü.
Sürücüler ve yanlarındaki kişiler birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Cadde ortasında yaşanan arbedeyi ayırmaya çalışan vatandaşlar güçlük çekti.
VATANDAŞLAR GÜÇLÜKLE AYIRDI
Çevredekilerin uzun uğraşları sonucu taraflar sakinleştirildi ve araçlarına bindirildi.
Yaşanan kavga ve arbede, çevredeki bir binada bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.