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        Haberler Gündem İstanbul Bayrampaşa’da iki sürücünün yol verme tartışması kavgaya dönüştü

        Bayrampaşa’da iki sürücünün yol verme tartışması kavgaya dönüştü

        İstanbul Bayrampaşa'da kavşakta karşılaşan otomobil ve minibüs sürücüleri arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücüler ve yanındakilerin tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdığı kavga, çevredekilerin müdahalesiyle sona erdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 21:00 Güncelleme:
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        Yol verme kavgası caddeyi karıştırdı

        İstanbul Bayrampaşa’da iki sürücü arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Cadde ortasındaki kavga, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, saat 14.45 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Bilgehan Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kavşakta karşılaşan otomobil ile minibüs sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

        KAFA ATINCA KAVGA BÜYÜDÜ

        Araçlarından inen sürücülerden birinin diğerine kafa atmasıyla tartışma kavgaya dönüştü.

        Sürücüler ve yanlarındaki kişiler birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Cadde ortasında yaşanan arbedeyi ayırmaya çalışan vatandaşlar güçlük çekti.

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        VATANDAŞLAR GÜÇLÜKLE AYIRDI

        Çevredekilerin uzun uğraşları sonucu taraflar sakinleştirildi ve araçlarına bindirildi.

        Yaşanan kavga ve arbede, çevredeki bir binada bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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