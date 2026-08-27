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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bebeğinin pusetinde silah buldu!

        Bebeğinin pusetinde silah buldu!

        İstanbul Sultangazi'de bebeğini parka gezmeye çıkaran bir kadın, bebek arabasının minderinin altında tabanca ve mermiler buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 15:36 Güncelleme:
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        Bebeğinin pusetinde silah buldu!

        Sultangazi’de bebeğini parka gezmeye çıkaran H.T. (31), bebek arabasının minderinin altında tabanca ve mermiler buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ruhsatsız silahı muhafaza altına alırken çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 20.15 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bebeğiyle parkta gezen H.T., bebek arabasının minderinin altında sert ve metal bir cisim fark etti. Elini minderin altına uzatan kadın, tabanca olduğunu görünce durumu polise bildirdi.

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        GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekiplerin çağırdığı Olay Yeri İnceleme ekipleri, bebek arabasından çıkan 9 milimetre çapındaki tabanca, şarjör ve mermileri muhafaza altına aldı.

        H.T. polise verdiği ilk ifadesinde, bebeğini gezdirdiği sırada minderin altında sert bir cisim fark ettiğini, elini uzattığında bunun silah olduğunu görerek polise haber verdiğini söyledi. Silahın kim veya kimler tarafından bebek arabasına bırakıldığının belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

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