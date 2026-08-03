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        Haberler Gündem Güncel Bennu Gerede'ye müstehcenlik soruşturması

        Bennu Gerede'ye müstehcenlik soruşturması

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bennu Gerede hakkında, katıldığı bir programda boynunda taşıdığı kolye ve yaptığı açıklamalara ilişkin 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatılarak, gözaltı talimatı verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 22:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bennu Gerede'ye müstehcenlik soruşturması

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, fotoğrafçı Bennu Gerede hakkında, sosyal medya üzerinden yayın yapan bir programda boynunda taşıdığı ve "vibratör" olarak tanımladığı kolyeyi teşhir etmesi ve yaptığı müstehcen açıklamalar sebebiyle 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatıldı. Gerede, hakkında gözaltı talimatı verildi.

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