Beykoz'da 2 günlük deniz yasağı

Beykoz'un Karadeniz kıyılarında denize girmek 2 gün yasaklandı
Beykoz Kaymakamlığı, ilçede Karadeniz'e kıyısı olan sahil ve plajlarda 2 gün boyunca denize girmenin yasaklandığını açıkladı.
Giriş: 27 Ağustos 2026 - 23:06 Güncelleme:
Beykoz Kaymakamlığı'ndan açıklamada, "İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz’e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; 28.08.2026 (Cuma), 29.08.2026 (Cumartesi) günlerinde 2 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri yer aldı.
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