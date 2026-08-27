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        Haberler Gündem Beykoz'un Karadeniz kıyılarında denize girmek 2 gün yasaklandı

        Beykoz'un Karadeniz kıyılarında denize girmek 2 gün yasaklandı

        Beykoz Kaymakamlığı, ilçede Karadeniz'e kıyısı olan sahil ve plajlarda 2 gün boyunca denize girmenin yasaklandığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 23:06 Güncelleme:
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        Beykoz'da 2 günlük deniz yasağı

        Beykoz Kaymakamlığı'ndan açıklamada, "İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz’e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; 28.08.2026 (Cuma), 29.08.2026 (Cumartesi) günlerinde 2 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri yer aldı.

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        #beykoz
        #denize girme yasağı
        #haberler
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