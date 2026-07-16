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        Beykoz metro hattına yeni bir durak daha eklendi

        İstanbul'un Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Ankara'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ile bir araya gelerek Beykoz-Kavacık-Ümraniye Metro Projesi'nin son durumunu değerlendirdi. Gürzel, "Beykoz Metrosu'nda önemli bir adım daha. Komşularımızdan gelen yoğun talep doğrultusunda yürüttüğümüz girişimler neticesinde, Beykoz-Kavacık-Ümraniye Metro Hattı'na Ortaçeşme Durağı da dâhil edildi" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 18:47 Güncelleme:
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        Beykoz metro hattına yeni durak eklendi
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        İstanbul'un Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Ankara'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ile bir araya gelerek Beykoz-Kavacık-Ümraniye Metro Projesi'nin son durumunu değerlendirdi.

        İHA'nın haberineg öre, gerçekleştirilen görüşmede, Beykoz için büyük önem taşıyan metro projesinin teknik ve idari süreci ele alınırken, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda önemli bir gelişme yaşandı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Ortaçeşme Durağı'nın da Beykoz-Kavacık-Ümraniye Metro Hattı'na dahil edilmesi kararlaştırıldı.

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        Görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulunan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, vatandaşların taleplerini ilgili kurumlar nezdinde yakından takip ettiklerini belirterek, Ortaçeşme Durağı'nın projeye eklenmesinin Beykoz adına önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

        Gürzel, "Beykoz Metrosu'nda önemli bir adım daha. Bugün Ankara'da, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürümüz Dr. Yalçın Eyigün ile Beykoz Metro Projesi'nin son durumunu kapsamlı şekilde değerlendirdik. Komşularımızdan gelen yoğun talep doğrultusunda yürüttüğümüz girişimler neticesinde, Beykoz-Kavacık-Ümraniye Metro Hattı'na Ortaçeşme Durağı da dâhil edildi. Beykoz’umuzun ulaşımını daha konforlu, daha erişilebilir ve daha güçlü hale getirecek bu önemli gelişmenin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

        Başkan Vekili Gürzel ayrıca, sürece verdikleri destek ve yakın ilgileri dolayısıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile AYGM Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün'e teşekkür ederek, Beykoz'un ulaşım yatırımlarını yakından takip etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

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        #istanbul haberleri
        #beykoz metro hattı
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