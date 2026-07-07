Beylikdüzü'nde polis ve şüpheliler arasında arbede
İstanbul Beylikdüzü'nde denetimde durdurulan otomobildeki şüpheliler ile polis ekipleri arasında arabede çıktı. Arbede sırasında şüphelilerin yanında bulunan silahın ateş alması sonucu 1 kişi yaralandı
Olay, dün saat 20.00 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi'ndeki Haramidere Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Denetim yapan ekipler, şüphelendikleri otomobili durdurarak Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.
Ekipler, sürücünün yanındaki kişinin hareketlerinden şüphelenince ikilinin araçtan inmelerini istedi. Araçtan inmekte zorluk çıkaran yolcu koltuğundaki şüpheli, ekipler tarafından otomobilden indirildiği sırada arbede yaşandı. Bu sırada şüphelilerin yanında bulunan silah ateş aldı. DHA'nın haberine göre, şüphelilerden silahtan çıkan kurşunun koluna isabet etmesi sonucu yaralandı.
2 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ
Ekiplerin şüphelilerin üzerinde ve otomobilde yaptığı aramada 2 tabanca ile 2 şarjör ele geçirildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.