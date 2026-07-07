Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Beylikdüzü'nde polis ve şüpheliler arasında arbede

        Beylikdüzü'nde polis ve şüpheliler arasında arbede

        İstanbul Beylikdüzü'nde denetimde durdurulan otomobildeki şüpheliler ile polis ekipleri arasında arabede çıktı. Arbede sırasında şüphelilerin yanında bulunan silahın ateş alması sonucu 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 02:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Polis ve şüpheliler arasında arbede

        Olay, dün saat 20.00 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi'ndeki Haramidere Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Denetim yapan ekipler, şüphelendikleri otomobili durdurarak Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.

        Ekipler, sürücünün yanındaki kişinin hareketlerinden şüphelenince ikilinin araçtan inmelerini istedi. Araçtan inmekte zorluk çıkaran yolcu koltuğundaki şüpheli, ekipler tarafından otomobilden indirildiği sırada arbede yaşandı. Bu sırada şüphelilerin yanında bulunan silah ateş aldı. DHA'nın haberine göre, şüphelilerden silahtan çıkan kurşunun koluna isabet etmesi sonucu yaralandı.

        2 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

        Ekiplerin şüphelilerin üzerinde ve otomobilde yaptığı aramada 2 tabanca ile 2 şarjör ele geçirildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        14 yaşındaki şüphelinin 470 suç kaydı çıktı

        ŞİŞLİ'de, şüpheliler H.Ö. (14) ve A.K. (15), yankesicilikle cep telefonu çalarken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan H.Ö.'nün 470 ve A.K.'nin ise 74 suç kaydının bulunduğu, ayrıca 'hırsızlık'tan da arandığı belirlendi. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (...
        #istanbul
        #beylikdüzü
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanya, Portekiz'i 90+1'de yıktı!
        İspanya, Portekiz'i 90+1'de yıktı!
        Ronaldo'dan Dünya Kupası'na hüzünlü veda!
        Ronaldo'dan Dünya Kupası'na hüzünlü veda!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte ile görüştü
        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi
        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi
        NATO heyetinden Anıtkabir'e ziyaret
        NATO heyetinden Anıtkabir'e ziyaret
        Trump'ın otelinde yoğun güvenlik önlemi
        Trump'ın otelinde yoğun güvenlik önlemi
        12 Dev adam 6'da 6 ile üst turda!
        12 Dev adam 6'da 6 ile üst turda!
        Trump'tan Balogun itirafı: FIFA da sessizliğini bozdu!
        Trump'tan Balogun itirafı: FIFA da sessizliğini bozdu!
        Bakan Gürlek'ten yargı bağımsızlığı mesajı
        Bakan Gürlek'ten yargı bağımsızlığı mesajı
        Donald Trump'tan İran açıklaması
        Donald Trump'tan İran açıklaması
        Alexander Nübel'de mutlu son!
        Alexander Nübel'de mutlu son!
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Mihriban Yılmaz cinayetinde korkunç sözler!
        Mihriban Yılmaz cinayetinde korkunç sözler!
        Bakan Fidan NYT'ye konuştu
        Bakan Fidan NYT'ye konuştu
        Baba-kız tatilde
        Baba-kız tatilde
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu