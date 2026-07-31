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        Haberler Gündem Güncel Bingöl Belediyesi 20 kilometrelik yol ağını 40 bin ton asfaltla yenileyecek

        Bingöl Belediyesi 20 kilometrelik yol ağını 40 bin ton asfaltla yenileyecek

        Bingöl Belediyesi, 20 kilometrelik yol ağını 40 bin ton asfaltla yenileme çalışmalarına başladı. Çalışmalarla birlikte kent içi ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi, yol standartlarının yükseltilmesi ve ulaşım altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 18:33 Güncelleme:
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        Bingöl'de 20 kilometrelik çalışma başladı

        Bingöl Belediyesi, 2026 yılı yatırım programı kapsamında asfalt ve üstyapı çalışmalarına başladı. Hazırlanan program doğrultusunda kent genelindeki cadde ve sokaklarda Bütümlü Sıcak Karışık (BSK) asfalt serimi, yol yenileme ve kaldırım düzenleme çalışmaları eş zamanlı olarak yürütülüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yatırım programı kapsamında yaklaşık 20 kilometrelik yol ağı BSK asfaltla kaplanacak.

        Mevcut parke taşlı yollar sökülerek daha konforlu ve uzun ömürlü BSK asfaltla yenilenirken, sezon boyunca yaklaşık 40 bin ton asfalt serimi gerçekleştirilecek.

        Çalışmalarla birlikte kent içi ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi, yol standartlarının yükseltilmesi ve ulaşım altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

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