Bisiklet, parmağını kopardı!

Feci olayda küçük kız, performans bisikletine elini kaptırınca parmağı koptu. Olayla ilgili konuşan anne, "Oraya bir çizelge koymamışlardı. Bir uyarı tabelası koymamışlardı. Mağazanın ihmali var. Ben değil oradaki bir çalışan bile mağdur olabilirdi." dedi.

Show Haber'den Uğur Alaattinoğlu'nun haberine göre anne sözlerine şöyle devam etti: "20 Temmuz günü AVM'ye alışveriş yapmak için gitmiştik. Spor malzemeleri satılan bir mağazanın içinde gezerken oğlum yanımda trambolinde zıplıyordu. Kızım da 5-10 adım ötemdeydi zaten. Kızım boş bulunup pedala bakmak isterken parmağını kaptırıyor. Bisikletin bir parçası kırıktı."