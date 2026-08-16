Bisiklet, parmağını kopardı!
İstanbul Bayrampaşa'da ailesiyle birlikte spor malzemeleri satılan mağazaya giden 3 buçuk yaşındaki kız çocuğu, görünmez bir kazaya uğradı. Küçük kızın parmağı, performans bisikletinin zincirine dolanıp koptu. Aile sorumlulardan şikayetçi oldu
Giriş: 16 Ağustos 2026 - 13:29 Güncelleme:
Feci olayda küçük kız, performans bisikletine elini kaptırınca parmağı koptu. Olayla ilgili konuşan anne, "Oraya bir çizelge koymamışlardı. Bir uyarı tabelası koymamışlardı. Mağazanın ihmali var. Ben değil oradaki bir çalışan bile mağdur olabilirdi." dedi.
Show Haber'den Uğur Alaattinoğlu'nun haberine göre anne sözlerine şöyle devam etti: "20 Temmuz günü AVM'ye alışveriş yapmak için gitmiştik. Spor malzemeleri satılan bir mağazanın içinde gezerken oğlum yanımda trambolinde zıplıyordu. Kızım da 5-10 adım ötemdeydi zaten. Kızım boş bulunup pedala bakmak isterken parmağını kaptırıyor. Bisikletin bir parçası kırıktı."
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