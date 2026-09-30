Bismil'de kayıp genç aranıyor

Diyarbakır'da Delil P. (21), Bismil ilçesi Şentepe Mahallesi'ndeki evinden cumartesi günü ayrılıp kent merkezine gitti.

İHA'nın haberine göre, Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için arkadaşının yanında kalacağını belirten Delil P., pazar günü sabah saatlerinde babası ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Aile, bu görüşmenin ardından bir daha Delil P.'den haber alamadı.

Ailenin kayıp ihbarı üzerine polis ekipleri gencin bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı.