Bodrum'da çıkan kavgada yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı

Bodrum ilçesi Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir işletmeye gelen yabancı uyruklu 2 kişi ile işletme yetkilileri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

1'İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

Kavgaya dönüşen olayda 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2'si, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayda düşerek başını sert zemine çarpması sonucu ağır yaralanan Muhammet K. (17), daha sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Bölgeden yaralı olarak kaçan 2 yabancı uyruklu şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Karşı gruptan 2 şüpheli de gözaltına alındı. Bodrum Devlet Hastanesinde tedavi edilen şüpheliler, daha sonra polis merkezine götürüldü.

YABANCI UYRUKLU 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bodrum'da iki grup arasında çıkan ve 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı kavgada gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.