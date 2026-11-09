Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bodrum'da çıkan kavgada yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı

        Bodrum'da çıkan kavgada yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı

        Muğla Bodrum'da iki grup arasında çıkan ve 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı kavgada gözaltına alınan 4 şüpheliden yabancı uyruklu olan 2'si tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 03:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bodrum'da çıkan kavgada yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı

        Bodrum ilçesi Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir işletmeye gelen yabancı uyruklu 2 kişi ile işletme yetkilileri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        1'İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

        Kavgaya dönüşen olayda 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2'si, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayda düşerek başını sert zemine çarpması sonucu ağır yaralanan Muhammet K. (17), daha sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        REKLAM

        Bölgeden yaralı olarak kaçan 2 yabancı uyruklu şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Karşı gruptan 2 şüpheli de gözaltına alındı. Bodrum Devlet Hastanesinde tedavi edilen şüpheliler, daha sonra polis merkezine götürüldü.

        YABANCI UYRUKLU 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Bodrum'da iki grup arasında çıkan ve 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı kavgada gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        17 yaşındaki Mustafa Demir cinayetinde karar! Çocuk katillere ceza yağdı

        Gaziantep'te bıçaklanarak hayatını kaybeden Mustafa Demir davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, iki suçtan verilen cezalarla birlikte Y.E.'ye toplam 22 yıl 1 ay, M.E.'ye 24 yıl 2 ay, A.A.'ya ise 25 yıl hapis cezası verdi. (İHA)

        #Muğla
        #haberler
        #BODRUM
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cevad Prekazi hayatını kaybetti
        Cevad Prekazi hayatını kaybetti
        Mısır'da tren kazası: Ölü ve yaralılar var
        Mısır'da tren kazası: Ölü ve yaralılar var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Yıkılmaz kale Dolmabahçe!
        Yıkılmaz kale Dolmabahçe!
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Kara Kartal'ı Vlahovic uçurdu!
        Kara Kartal'ı Vlahovic uçurdu!
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        Alanya'da kazanan Trabzonspor!
        Alanya'da kazanan Trabzonspor!
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        "Aşık olmak müthiş bir şey"