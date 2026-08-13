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        Bodrum'da DOA uygulaması ilk makine ile başladı

        Muğla'nın Bodrum Belediyesi, atıklarının geri dönüşüme kazandırılması amacıyla "Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA)" iade sisteminin ilkini Neyzen Tevfik Caddesi'ne yerleştirildi. Uygulama, 24 saat vatandaşların hizmetinde olacak

        Kaynak
        anka
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 11:13 Güncelleme:
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        Bodrum'da DOA uygulaması başladı
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        Muğla'nın Bodrum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü girişimleriyle Revomat Geri Kazanım Teknoloji ve Hizmetleri A.Ş. iş birliğinde Tepecik Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Cumhuriyet Ortaokulu önüne "depozitosu olan ambalajlar makinesi" yerleştirildi.

        İlk olarak Bodrum merkeze yerleştirilen makinenin ardından Yalıkavak, Turgutreis, Mumcular ve Konacık-Bitez bölgelerine de DOA depozito iade sistemi kurulacak.

        Uygulama, 24 saat vatandaşların hizmetinde olacak. Makineyi kullanan vatandaşlar, doğayı korumak ve çevre temizliğine katkı sunmak için gerçekleştirilen bu çalışmadan memnun olduklarını dile getirdi.

        Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci; karton, plastik, cam ve benzeri atıkların geri dönüşüme kazandırılmasının önemine dikkat çekeres, şunları söyledi:

        "Kentimizde DOA iade noktaları oluşturarak vatandaşlarımızın, ambalajların geri dönüştürülmesine katkı sağlamaları için önemli bir adım atmış bulunuyoruz. İlk DOA makinemiz sonrası diğer bölgelere de geri dönüşüm makinelerini yerleştirerek erişimi daha da kolaylaştıracağız."

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        #muğla haberleri
        #BODRUM
        #doa
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