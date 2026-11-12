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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bodrum'da motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        Bodrum'da motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        Muğla Bodrum'da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 04:50 Güncelleme:
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        Bodrum'da motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        Bodrum ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi Jandarma Kavşağı'nda seyreden motosiklet, kavşakta bekleyen başka bir motosiklete arkadan çarptı.

        1 ÖLÜ, 1 YARALI

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kavşakta bekleyen motosikletin sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan diğer sürücü ise ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaşamını yitiren motosikletlinin cenazesi polis ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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