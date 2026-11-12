Bodrum'da motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Muğla Bodrum'da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Giriş: 12 Kasım 2026 - 04:50 Güncelleme:
Bodrum ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi Jandarma Kavşağı'nda seyreden motosiklet, kavşakta bekleyen başka bir motosiklete arkadan çarptı.
1 ÖLÜ, 1 YARALI
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kavşakta bekleyen motosikletin sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan diğer sürücü ise ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaşamını yitiren motosikletlinin cenazesi polis ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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