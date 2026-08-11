Bolu'da orman yangını
Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı
Giriş: 11 Ağustos 2026 - 18:52 Güncelleme:
Bolu Dağhacılar köyü Kabalar Mahallesi ile Aksaklar köyü arasında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Göynük Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangını söndürme çalışmalarına arazözler, şirketlere ait itfaiye ekipleri ile vatandaşlar da destek veriyor.
Yangına hava araçlarıyla da müdahale ediliyor.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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