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        Bu yıl en çok yağmuru neresi aldı?

        Ekim ve temmuz arasında yağışlar normalin yüzde 30 üzerinde gerçekleşti. Peki en çok nereye yağmur düştü? Esra Toptaş yazdı..

        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 11:29 Güncelleme:
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        Bu yıl en çok yağmuru neresi aldı?

        Su Politikaları Derneği, 2026 su yılındaki kümülatif yağışları değerlendirdi. İşte dikkat çeken sonuçlar:

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) yayımladığı en güncel 2026 Su Yılı Kümülatif Yağış Raporu (20 Temmuz 2026 güncellemesi) verilerine göre:

        * 2026 su yılında (1 Ekim 2025 – Temmuz 2026 dönemi) Türkiye genelinde ortalama 673,6 mm yağış gerçekleşti.

        * Aynı dönemin 1991–2020 normali 518,0 mm.

        * Buna göre yağışlar normalin yaklaşık yüzde 30 üzerinde gerçekleşti.

        * Aynı dönemin geçen yılındaki yağışlara göre ise artış yüzde 76. Ayrıca bu dönem, son 66 yılın en yüksek su yılı yağışlarından biri olarak kaydedildi.

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        * Özellikle Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgeleri normalin çok üzerinde yağış alırken, ülke genelindeki ortalama artış yüzde 30 olarak gerçekleşti. Normaline göre en az yağışı ise yüzde 11’lik oranla Marmara Bölgesi aldı.

        TEHLİKE GEÇTİ Mİ?

        Böylesine bereketli bir yıla rağmen Su Politikaları Derneği uyarıyor: “2026 yılında (Ekim 2025-Temmuz 2026) yağışlar normalin ortalama değer olarak yüzde 30 üzerinde gerçekleşti. 2026 yılında yağışlar ortalama olarak son 66 yılın en üst seviyesinde olmasına rağmen bu değerin ülke geneli için ortalama bir değer olduğu unutulmamalıdır. Örneğin Marmara Bölgesi'nde yağışlar normalin sadece yüzde 11 üzerinde gerçekleşmiştir.

        2025 yılı meteorolojik olarak son 50 yılın en kurak dönemi olmuş iken 2026 yılı temmuz ayına kadar son 66 yılın ortalama ve kümülatif olarak en yağışlı yılı olmuştur. Son 2 yılda görülen bu durum kümülatif yağışlar konusunda bir anomali yaşandığını ve olağandışı meteorolojik olayların tehdidinin süreceğini göstermektedir.

        Bu nedenle ülkemizin su yönetimi, bu yılki yağışların bolluğunun rehavetine kapılmadan su yönetiminde alınması gerekli olan yasal, kurumsal ve yönetsel tedbirleri hızla tamamlamalıdır. Ülkemizde iklim değişikliği karşısında direncimizin artırılmasına yönelik plan ve politikaların hızla uygulamaya geçirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.”

        Fotoğraf: AA

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