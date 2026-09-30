Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Çevre
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Buca'da 120 bin litre atık yağ geri dönüşüme kazandırıldı

        Buca'da 120 bin litre atık yağ geri dönüşüme kazandırıldı

        İzmir'in Buca Belediyesi'nin, çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla başlattığı bitkisel atık yağ toplama seferberliği kapsamında 2026 yılının ilk sekiz ayında 120 bin 960 litre bitkisel atık yağ toplanarak geri dönüşüme aktarıldı. Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, "Bu başarı, kent bilincinin ve çevreye duyulan sorumluluğun en güzel göstergesidir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 11:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Buca'da 120 bin litre yağ geri dönüştürüldü

        İzmir'in Buca Belediyesi, çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla başlattığı bitkisel atık yağ toplama seferberliği kapsamında 2026 yılının ilk sekiz ayında toplanan 120 bin 960 litre atık yağı ekonomiye ve doğaya yeniden kazandırıldı.

        Yürütülen çalışmanın çevre için önemine dikkat çeken Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, "Lavaboya dökülen tek bir damla yağ bile hem altyapımıza hem de su kaynaklarımıza telafisi güç zararlar veriyor. Buca Belediyesi olarak hemşerilerimizin, esnafımızın ve muhtarlıklarımızın desteğiyle Ağustos ayı sonuna kadar 120 bin litreyi aşkın atık yağı geri dönüşüme kazandırdık. Bu başarı, kent bilincinin ve çevreye duyulan sorumluluğun en güzel göstergesidir. Altyapımızı korumak, taşkın risklerini azaltmak ve gelecek nesillere daha temiz bir Buca bırakmak için tüm vatandaşlarımızı atık yağları lavaboya dökmeyip biriktirmeye ve belediyemize ulaştırmaya davet ediyorum" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #izmir haberleri
        #buca belediyesi
        #atık yağ
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        1,2 milyarlık villalara el konuldu
        1,2 milyarlık villalara el konuldu
        23 yıllık işgal: ABD Irak'tan çekildi
        23 yıllık işgal: ABD Irak'tan çekildi
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Kars'ta bebek vahşeti! Ağzından peçete çıktı
        Kars'ta bebek vahşeti! Ağzından peçete çıktı
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        Gaziantep'teki faciada can kaybı 8'e yükseldi!
        Gaziantep'teki faciada can kaybı 8'e yükseldi!
        Son halini kızı paylaştı
        Son halini kızı paylaştı
        Sabancı Holding 'Dünyanın En İyi 25 İşvereni' arasında
        Sabancı Holding 'Dünyanın En İyi 25 İşvereni' arasında
        Icardi'den dikkat çeken paylaşım!
        Icardi'den dikkat çeken paylaşım!
        Süresiz nafaka kararı iptal edildi
        Süresiz nafaka kararı iptal edildi
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        Bakan Çiftçi açıkladı! 30 yıllık cinayette sır çözüldü
        Bakan Çiftçi açıkladı! 30 yıllık cinayette sır çözüldü
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Kayıplar mercek altında!
        Kayıplar mercek altında!
        Bilinmeyen deneyimi
        Bilinmeyen deneyimi
        3 çocuk annesini otelde öldüren eski kocadan şaşırtan ifade
        3 çocuk annesini otelde öldüren eski kocadan şaşırtan ifade
        'Tık' uğruna 'öldürdüler'
        'Tık' uğruna 'öldürdüler'
        Yağışlı hava ne kadar sürecek? Pastırma yazı ne zaman gelecek?
        Yağışlı hava ne kadar sürecek? Pastırma yazı ne zaman gelecek?