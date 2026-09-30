Buca'da 120 bin litre yağ geri dönüştürüldü

İzmir'in Buca Belediyesi, çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla başlattığı bitkisel atık yağ toplama seferberliği kapsamında 2026 yılının ilk sekiz ayında toplanan 120 bin 960 litre atık yağı ekonomiye ve doğaya yeniden kazandırıldı.

Yürütülen çalışmanın çevre için önemine dikkat çeken Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, "Lavaboya dökülen tek bir damla yağ bile hem altyapımıza hem de su kaynaklarımıza telafisi güç zararlar veriyor. Buca Belediyesi olarak hemşerilerimizin, esnafımızın ve muhtarlıklarımızın desteğiyle Ağustos ayı sonuna kadar 120 bin litreyi aşkın atık yağı geri dönüşüme kazandırdık. Bu başarı, kent bilincinin ve çevreye duyulan sorumluluğun en güzel göstergesidir. Altyapımızı korumak, taşkın risklerini azaltmak ve gelecek nesillere daha temiz bir Buca bırakmak için tüm vatandaşlarımızı atık yağları lavaboya dökmeyip biriktirmeye ve belediyemize ulaştırmaya davet ediyorum" dedi.