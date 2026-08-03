Bursa'da balkondan düşen hamile kadın öldü
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde dördüncü kattaki balkondan düştüğü öne sürülen yabancı uyruklu hamile kadın yaşamını yitirdi. Kadının eşinin polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.
Giriş: 03 Ağustos 2026 - 07:06 Güncelleme:
Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Dal Sokak'ta bir kişinin, 4 katlı bir apartmanın son katındaki balkondan bahçe kısmına düştüğü ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
8 AYLIK HAMİLE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yabancı uyruklu ve 8 aylık hamile olduğu bildirilen kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
KADININ EŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kadının küçük yaşta bir çocuğunun da olay sırasında evde olduğu ve kadının eşinin polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ