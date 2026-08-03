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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da balkondan düşen hamile kadın öldü

        Bursa'da balkondan düşen hamile kadın öldü

        Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde dördüncü kattaki balkondan düştüğü öne sürülen yabancı uyruklu hamile kadın yaşamını yitirdi. Kadının eşinin polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 07:06 Güncelleme:
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        Balkondan düşen hamile kadın öldü

        Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Dal Sokak'ta bir kişinin, 4 katlı bir apartmanın son katındaki balkondan bahçe kısmına düştüğü ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        8 AYLIK HAMİLE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yabancı uyruklu ve 8 aylık hamile olduğu bildirilen kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

        KADININ EŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Kadının küçük yaşta bir çocuğunun da olay sırasında evde olduğu ve kadının eşinin polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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