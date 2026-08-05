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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Anlaşma olmazsa çok sert vuracağız

        ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Anlaşma olmazsa çok sert vuracağız

        ABD Başkanı Trump, İran ile yürütülen görüşmelere ilişkin yaptığı son açıklamasında görüşmeleri olumlu bir şekilde nitelendirdi. Trump, açıklamasında,"İran ile çok iyi görüşmeler yürütüyoruz. Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak. Eğer açılmazsa İran'ı çok sert vuracağız" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 07:16 Güncelleme:
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        Trump'tan İran'a: Anlaşma olmazsa çok sert vuracağız

        ABD Başkanı Donald Trump, salı günü İran ile "gün boyu süren bir müzakere" yapıldığını belirterek görüşmeleri olumlu bir şekilde nitelendirdi; ancak bir anlaşmaya varılamaması halinde İran'ı "çok sert" bir şekilde vurma tehdidinde de bulundu.

        ABD Başkanı Trump, İran ile devam eden görüşmelere ilişkin Fox News'e konuştu.

        Trump açıklamasında,"İran ile çok iyi görüşmeler yürütüyoruz. Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak. Eğer açılmazsa İran'ı çok sert vuracağız" dedi.

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Hürmüz Boğazı'na ilişkin dün yaptığı açıklamada, "İran ile bu süreçte ilerleme olduğunu ancak nihayetlendirilmediğini söyleyebilirim, umarım en yakın zamanda olur." dedi.

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        İRAN: UMMAN İLE GÖRÜŞMELERDE İLERLEME KAYDEDİLDİ

        Diğer yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı'nda gemiler için güvenli geçiş yolları belirlenmesi amacıyla Umman ile yürütülen teknik ve siyasi görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

        İran resmi ajansı IRNA'ya göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Umman ile Hürmüz Boğazı konusunda yapılan görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

        Bekayi, görüşmelerin Hürmüz Boğazı'na kıyısı bulunan iki ülke arasında gemiler için güvenli geçiş güzergahlarının belirlenmesine odaklanan bir diyalog şeklinde yürütüldüğünü belirterek, sürecin İran'ın egemenlik haklarını güvence altına alırken İran ve Umman'ın ulusal güvenlik kaygılarını da gözettiğini belirtti.

        Görüşmelerin şu ana kadar hem teknik hem siyasi düzeyde olumlu ilerlediğini belirten Bekayi, "İran, Umman ile işbirliği içinde bu stratejik su yolundaki gemi trafiğinin yönetimine yönelik gelecekteki düzenlemeler için gerekli mekanizmaları geliştirmeye çalışıyor. Görüşmelerin nihai sonuçları ise daha sonra açıklanacak." ifadelerini kullandı.

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