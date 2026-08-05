Dijital teknolojiler, günümüz toplumlarının işleyişini sessiz ama köklü bir biçimde dönüştürmeye devam ediyor. Türkiye’de de bu değişim, artık yalnızca bir erişim meselesi olmaktan çıkıp, günlük yaşamın neredeyse her alanına yayılan bir pratik haline geldi. TÜİK’in 2026 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, bu sürecin mevcut durumunu sayısal verilerle ortaya koyarken, toplumun internetle, kamu hizmetleriyle, ticaretle ve öğrenmeyle kurduğu ilişkinin nasıl evrildiğini de görünür kılıyor. Artan kullanım oranları, bir yandan dijitalleşmenin yaygınlığını belgelerken, diğer yandan farklı yaş ve cinsiyet grupları arasındaki farklılıkların hâlâ varlığını sürdürdüğünü hatırlatıyor.

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2025’te yüzde 90,9 olan internet kullanım oranı 2026’da yüzde 92,3’e çıkarken, bu yükselişin arkasında mobil altyapı yatırımları, artan dijital okuryazarlık ve kamu ile özel sektörün sunduğu hizmetlerin çeşitlenmesi yatıyor. Ancak veriler, dijital dönüşümün her kesimi eşit biçimde kapsamadığını da gösteriyor. Kadınlar ile erkekler, gençler ile yaşlılar arasında belirgin farklılıklar devam ediyor. Araştırma, hem kamu politikalarının yönünü hem de teknoloji şirketlerinin stratejilerini şekillendirecek önemli ipuçları barındırıyor. İşte 2026 verilerinin detaylı bir değerlendirmesi.

GEÇEN YILA GÖRE 1,4 PUAN YÜKSELİŞ

16-74 yaş grubundaki bireylerde internet kullanım oranı, 2025’teki yüzde 90,9 seviyesinden 2026’da yüzde 92,3’e çıktı. Bu artış, Türkiye’nin neredeyse evrensel internet erişimine yaklaştığını gösteriyor. Cinsiyet ayrımında erkeklerde yüzde 94,8, kadınlarda ise yüzde 89,9 oranında internet kullanımı tespit edildi. Kadınlar ile erkekler arasındaki yaklaşık 5 puanlık fark, dijital katılımda hâlâ varlığını koruyan bir eşitsizliğe işaret ediyor. İnternetin günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldiği bu tablo, hem iletişim hem de hizmet erişimi açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

E-DEVLET HİZMETLERİNDE YÜKSEK KATILIM

Son 12 ay içinde özel amaçla resmi makamların web sitelerini ve uygulamalarını kullanan, internet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlanan bireylerin oranı yüzde 76 olarak gerçekleşti. Erkeklerde bu oran yüzde 82,7 iken, kadınlarda yüzde 69,4 seviyesinde kaldı. Yaş gruplarına göre incelendiğinde en yüksek kullanım yüzde 93 ile 25-34 yaş aralığında görüldü. Buna karşılık 65-74 yaş grubunda oran yalnızca yüzde 31,3’te kaldı. Bu tablo, genç ve orta yaş nüfusun dijital kamu hizmetlerini benimsediğini, ileri yaş gruplarında ise hâlâ önemli bir mesafe bulunduğunu ortaya koyuyor. E-devlet kullanım amaçlarının başında yüzde 65,6 ile “resmi makamlar veya kamu hizmetleri tarafından kendisi hakkında saklanan kişisel bilgilere erişme” yer aldı. Bunu yüzde 52,6 ile kamu kurumlarından randevu alma veya rezervasyon yaptırma ve yüzde 45,7 ile kamu web sitelerinden bilgi edinme izledi. Bu sıralama, vatandaşların özellikle şeffaflık, kolaylık ve zamandan tasarruf sağlayan hizmetlere yöneldiğini gösteriyor.

Cinsiyet ve yaş grubuna göre e-devlet hizmetlerini kullanan bireylerin oranı, 2026:

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E-TİCARET ORANI YÜZDE 60’A ÇIKTI

İnternet üzerinden özel kullanım amacıyla mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı, 2025’teki yüzde 55,7’den 2026’da yüzde 60’a yükseldi. Erkeklerde yüzde 63,4, kadınlarda yüzde 56,6 olan bu oran, e-ticaretin toplumun geniş kesimlerine yayıldığını kanıtlıyor. En son satın alma veya sipariş verme zamanına bakıldığında, bireylerin yüzde 48,3’ünün 2026’nın ilk üç ayı içinde internet üzerinden alışveriş yaptığı belirlendi. Bu veri, e-ticaretin sadece yıllık bazda değil, kısa dönemlerde de canlılığını koruduğunu ortaya koyuyor.

İnternetten en son satın alma veya sipariş verme zamanına göre satın alma ya da sipariş verme oranı, 2016-2026:

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ONLINE ÖĞRENME FAALİYETLERİNDE ARTIŞ

İnternet üzerinden son üç ay içinde eğitim, mesleki veya özel amaçlar için öğrenme faaliyeti gerçekleştiren bireylerin oranı, bir önceki yıla göre 5,2 puan artarak yüzde 22,9’a ulaştı. İlginç bir şekilde bu alanda kadınlar yüzde 23,5 ile erkekleri (yüzde 22,4) geride bıraktı. Online öğrenmedeki bu yükseliş, pandemi sonrası dönemde kalıcı hale gelen uzaktan eğitim alışkanlıklarının ve profesyonel gelişim ihtiyacının devam ettiğini gösteriyor.

WHATSAPP YÜZDE 90 İLE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bireylerin en çok kullandığı sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları sırasıyla yüzde 90 ile WhatsApp, yüzde 77,6 ile YouTube ve yüzde 71,1 ile Instagram oldu. Cinsiyet bazında erkekler yüzde 92,5 ile WhatsApp, yüzde 80,1 ile YouTube ve yüzde 71,9 ile Instagram’ı tercih ederken; kadınlarda bu oranlar sırasıyla yüzde 87,6, yüzde 75,0 ve yüzde 70,2 olarak ölçüldü. WhatsApp’ın her iki cinsiyette de açık ara önde olması, anlık mesajlaşmanın dijital iletişimin temel taşı haline geldiğini teyit ediyor.

BAĞLANTILI CİHAZLARDA TELEVİZYON ÖNE ÇIKTI

İnternet kullanan bireylerin kullandığı internete bağlı sistem ve cihaz türleri incelendiğinde, yüzde 62 ile internet bağlantılı televizyon ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 18,6 ile robot süpürge, buzdolabı, fırın ve kahve makinesi gibi internete bağlı ev aletleri izledi. Akıllı saat, spor bandı, gözlük, kulaklık, güvenlik takip cihazı ve internet bağlantılı giysi veya ayakkabı gibi giyilebilir ve aksesuar ürünlerin oranı ise yüzde 16,7 olarak belirlendi. Bu veriler, akıllı ev ekosisteminin henüz erken aşamada olduğunu, ancak televizyon üzerinden internet kullanımının oldukça yaygınlaştığını gösteriyor.

CİHAZ TERCİHİNDE FİYAT EN ÖNEMLİ KRİTER

Son üç ay içinde internet kullanan bireylerin cep telefonu, akıllı telefon, tablet, dizüstü veya masaüstü bilgisayar satın alırken önem verdiği özelliklerin başında yüzde 89,3 ile fiyat geldi. Donanım özellikleri yüzde 74,7, cihazın enerji verimliliği yüzde 69,9 ve marka, tasarım veya boyut yüzde 69,5 oranında etkili oldu. Tüketicilerin öncelik sıralaması, ekonomik koşulların teknoloji tercihlerinde hâlâ belirleyici rol oynadığını, ancak performans ve enerji tasarrufunun da giderek daha fazla dikkate alındığını ortaya koyuyor.