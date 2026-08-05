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        Haberler Dünya İran Devrim Muhafızları Ordusu: İran, tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacak

        İran Devrim Muhafızları Ordusu: İran, tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacak

        İran Devrim Muhafızlarına ait yayın organı, ABD ile yürütülen görüşmelere ilişkin haberinde, "ABD'nin müdahalesi ve İran'a yönelik askeri saldırı tehdidi devam ettiği sürece anlaşma gecikecektir. İran, tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacaktır" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 10:17 Güncelleme:
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        "İran tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacak"

        İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait yayın organı, Umman ile Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmanın gecikmesinin temel nedeninin ABD'nin tehditleri olduğunu ve İran'a yönelik askeri saldırı tehdidi devam ettiği sürece anlaşma yapılmayacağını bildirdi.

        Hürmüz'de anlaşma yakın mı?
        Hürmüz'de anlaşma yakın mı? Haberi Görüntüle

        İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait yayın organı "Sepahnews"in, görüşmelerle ilgili bilgi sahibi olan ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Hürmüz Boğazı konusunda Umman ile devam eden görüşmelerden henüz anlaşma çıkmamasının nedeninin ABD'nin müdahalesi ve bu ülkenin Başkanı Donald Trump'ın tehditleri olduğu belirtildi.

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        Söz konusu yetkili, "ABD'nin müdahalesi ve İran'a yönelik askeri saldırı tehdidi devam ettiği sürece anlaşma gecikecektir. İran, tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacaktır." ifadelerini kullandı.

        İran ve ABD arasında 14 Haziran'da Pakistan arabuluculuğunda varılan mutabakatın ilk aşamasında ABD'nin İran'a ait dondurulmuş varlıkları serbest bırakması karşılığında Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın bu stratejik su yolundan geçişlerden 60 gün boyunca ücret almayacağı kararlaştırılmıştı.

        ABD, mutabakatın imzalanmasının ardından İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakmamış ve Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için Umman karasularından alternatif rota belirlemişti. ABD'nin bu adımlarını mutabakatın ihlali sayan İran, Boğaz'dan geçişleri kısıtlayarak "izinsiz geçiş yapmaya çalışan" bazı gemileri vurmuştu. Mutabakata rağmen iki ülke arasındaki gerginlik 8 Temmuz'da şiddetli çatışmalara yol açmış ve yaklaşık iki hafta devam etmişti.

        İran, Hürmüz Boğazı'na kıyısı bulunan Umman ile Boğaz'da gemiler için güvenli geçiş yolları belirlenmesi amacıyla önceki gün yeniden görüşmelere başlamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Umman ile yürütülen teknik ve siyasi görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.

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