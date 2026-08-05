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        Haberler Gündem 3. Sayfa Genç kadın vahşet kurbanı! Şüpheli, eski sevgilisine de saldırmış!

        Genç kadın vahşet kurbanı! Şüpheli, eski sevgilisine de saldırmış!

        Kadın cinayetlerine bir vahşet daha eklendi. İstanbul Şişli'de eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisinin, 2021 yılında da başka bir kadını öldürmeye teşebbüs suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 12:10 Güncelleme:
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        Genç kadın vahşet kurbanı! Şüpheli, eski sevgilisine de saldırmış!

        Şişli'de kardeşine ilaç aldıktan sonra ecza önünde eski erkek arkadaşı tarafından önü kesilip silahla vurulan 26 yaşındaki Nida Gül Şahin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre saldırganın 2021 yılında da başka bir kadını öldürmeye teşebbüs suçundan yargılandığı öğrenildi. Nilda Müge Şahin'in babası Turan Şahin "Üç senedir yanımızda olan, cezaevinden şartlı tahliye olan bir insan. Kardeşine ilaç alırken takip ediyor. Eczaneden çıkarken orada ateş ediyor. İyilikle ekmeğimizi paylaştık. Ama sonucu böyle oldu" dedi.

        Olay, dün saat 01.00 sıralarında Mecidiyeköy'de meydana geldi. İddiaya göre kız kardeşini hastaneye götüren Nilda Müge Şahin, dönüşte nöbetçi eczaneden ilaç almak için durdu. Bu sırada eski erkek arkadaşı N.I Şahin'in önünü kesti. Silahını çıkaran saldırgan Nilda Müge Şahin'e ateş ettikten sonra kaçtı. Ağır yaralanan genç kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        'EKMEĞİMİZİ PAYLAŞTIĞIMIZ KİŞİ KIZIMA PLATONİK AŞIK OLUYOR'

        Nilda Müge Şahin'in babası Turan Şahin, "Üç senedir yanımızda olan, cezaevinden şartlı tahliye olan bir insan, ekmeğimizi paylaştığımız kişi kızıma platonik aşık oluyor. Seviyorum diyor. Tehditler şantajlar.. Geçmişteki vukuatları da var. Biz buna hep iyilikle yön verdik. İyilikle ekmeğimizi paylaştık. Ama sonucu maalesef bize bu şekilde mal oldu. 35 yaşındaki çocuk 25 yaşındaki kızımı aldı götürdü” dedi

        'KIZ KARDEŞİNE İLAÇ ALIRKEN TAKİP EDİYOR'

        Turan Şahin "Olay Mecidiyeköy’de gece saat 12'de oluyor. Kız kardeşine ilaç alırken takip ediyor. Eczaneden çıkarken orada ateş ediyor. Bundan bir ay önce de karakola bildirdik. Uzaklaştırma alınması halinde takip ediyor. Kendisinin gidip savcıya yalan beyan veriyor. Ben bir kadını seviyorum, o beni kıskanıyor diyor. Çocuğuma baskı kuruyor" dedi.

        Fotoğraflar: İHA

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