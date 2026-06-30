Bursa'da horoz dövüşüne 650 bin TL ceza

Bursa'da horoz dövüştürülen eve baskın: Bahis oynayanlara 650 bin TL ceza
Bursa'nın İnegöl ilçesinde horoz dövüşü yaptırılan eve jandarma ekipleri baskın düzenledi. Operasyonda, bahis oynadığı tespit edilen 50 kişiye toplamda 650 bin TL idari para cezası uygulandı
Giriş: 30 Haziran 2026 - 16:00 Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde bir evde horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekiplerin operasyon düzenlediği evde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan 15 horoz ele geçirildi.
Horoz dövüşü sırasında bahis oynadığı belirlenen 50 kişiye, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında toplam 650 bin TL idari para cezası uygulandı. Şüpheliler hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.
Operasyonda ele geçirilen dövüş horozları, Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı.
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