Bursa'nın İnegöl ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı
Giriş: 08 Ağustos 2026 - 17:38 Güncelleme:
İsaören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 1 helikopter, 4 arazöz, 1 su tankeri, 2 hizmet aracı ve 31 personelle havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması devam ediyor.
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