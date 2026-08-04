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        Çanakkale'de orman yangını

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 20:54 Güncelleme:
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        Çanakkale'de orman yangını

        Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Gökçebayır köyü yakınındaki Kızılçeşmeler mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, alevleri havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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