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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çanakkale'de trafik kazası: 97 yaşındaki adam öldü

        Çanakkale'de trafik kazası: 97 yaşındaki adam öldü

        Çanakkale Ezine'de yolun karşısına geçmek istediği sırada bir aracın çarptığı 97 yaşındaki Yusuf Çelik hayatını kaybetti. Ekipler, Çelik'e çarpan sürücünün bulunması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 00:23 Güncelleme:
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        97 yaşındaki adam trafik kazasında öldü
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        Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Taştepe köyünde, Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığının bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan kişinin 97 yaşındaki Yusuf Çelik olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Çelik'in cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Çelik'in bir yakınının düğününden Taştepe köyündeki evine minibüsle döndüğü, ardından da evine gitmek için yolun karşısına geçerken henüz belirlenemeyen bir aracın çarpıp olay yerinden kaçtığı belirlendi.

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        KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

        Jandarma ve polis ekipleri Çelik'e çarpan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

        Çelik'in yoldaki cenazesine çarpmamak için bazı araçların da manevra yapıp bariyerlere çarptıkları öğrenildi. Öte yandan yol, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldıktan sonra normale döndü.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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