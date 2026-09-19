Çanakkale'de trafik kazası: 97 yaşındaki adam öldü

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Taştepe köyünde, Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığının bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan kişinin 97 yaşındaki Yusuf Çelik olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Çelik'in cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çelik'in bir yakınının düğününden Taştepe köyündeki evine minibüsle döndüğü, ardından da evine gitmek için yolun karşısına geçerken henüz belirlenemeyen bir aracın çarpıp olay yerinden kaçtığı belirlendi.

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KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

Jandarma ve polis ekipleri Çelik'e çarpan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

Çelik'in yoldaki cenazesine çarpmamak için bazı araçların da manevra yapıp bariyerlere çarptıkları öğrenildi. Öte yandan yol, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldıktan sonra normale döndü.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.