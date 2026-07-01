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        Haberler Gündem Güncel Çanakkale'de yıldırım düşme anı kamerada!

        Çanakkale'de yıldırım düşme anı kamerada!

        Çanakkale'de mezarlıkta bir ağaca yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 15:59 Güncelleme:
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        Yıldırım yangına sebep oldu!

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde mezarlıkta bir ağaca yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        DHA'nın haberine göre Çan ilçesinde saat 06.00 sıralarında yağmur etkili oldu. Yağmurla birlikte eski mezarlık bölgesinde bir selvi ağacına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

        Çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Öte yandan, Yıldırım düştüğü anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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