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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çankırı'daki orman yangını söndürüldü

        Çankırı'daki orman yangını söndürüldü

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde çıkan orman yangını, helikopter desteğiyle yapılan müdahale sonucu söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 06:38 Güncelleme:
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        Çankırı'daki orman yangını söndürüldü

        Çerkeş ilçesi Yumaklı köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

        AA'nın haberine göre, 13 araç ve 1 helikopterle müdahale edilen yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Alevlerin etkilediği bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

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        #Çankırı
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