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        Haberler Gündem Politika CHP'den il başkanlarına çağrı: “Partide kalıp mücadele edenlerin başımız üstünde yeri var“

        CHP'den il başkanlarına çağrı: “Partide kalıp mücadele edenlerin başımız üstünde yeri var“

        CHP'de 26 il başkanı daha görevden alındı. Habertürk'e konuşan Genel Merkez kaynakları, partinin kurumsal kimliğinin korunması ve çift başlılık görüntüsü yaratılmasının kırmızı çizgileri olduğunu kaydetti. Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemese dahi partide kalıp mücadele etmek isteyenler için "Başımızın üstünde yerleri var" dedi. CHP'de bu ay sonunda il başkanları toplantısı gerçekleştirilmesi planlanıyor. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi...

        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 11:11 Güncelleme:
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        "Mücadele edenlerin başımız üstünde yeri var"

        Cumhuriyet Halk Partisi'nde ihraç dalgası sürüyor. Son olarak 26 il başkanı daha görevden alındı. Görevden alınan il başkanı sayısı 36'ya yükseldi.

        “KURUMSAL KİMLİK ÖNEMLİ”

        Habertürk'e konuşan Genel Merkez kaynakları, partinin kurumsal kimliğinin korunmasının ve çift başlılığa müsaade edilmemesinin kırmızı çizgileri olduğunu söyledi.

        “MÜCADELE EDENLERİN BAŞIMIZ ÜSTÜNDE YERİ VAR”

        "Tabii ki il başkanlarının hepsini görevden almayacağız, parti disiplinine uygun davrananlar, 'partide kalıp siyasal mücadele edeceğiz' diyenlerin başımız üstünde yeri var" ifadesini kullandı.

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        74 İL BAŞKANINDAN KURULTAY İMZASI

        Olağanüstü kurultay için veren 74 il başkanı içinden de Genel Merkez ile temas kuran ve destek veren isimler olduğunu kaydedildi.

        GENEL MERKEZ İL BAŞKANLARI TOPLANTISI GEREÇEKLEŞTİRECEK

        Genel Merkez, bir yandan da il başkanları toplantısına hazırlanıyor. Temmuz ayının sonunda Ankara'da Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında tüm il başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirilmesi planlanıyor.

        Hakkında soruşturma olan belediyeler de mercek altına alındı. Yerel yönetimler, biriminde görevli hukukçular dosyaları, iddianameleri, tanık ifadelerini tek tek inceliyor. Yetişmesi halinde ay sonunda MYK'ya bir sunum yapılacak.

        “YOLSUZLUĞU TESPİT EDİLEN BAŞKANLAR İHRAÇ EDİLECEK”

        Kaynaklar, yolsuzluk ve rüşveti tespit edilen başkanların sayıları kaç olursa olsun partiden ihraç edileceğini söyledi.

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