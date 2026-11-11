Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cafer Mahiroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cafer Mahiroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iş insanı Cafer Mahiroğlu hakkında, sosyal medya paylaşımında kendisine yönelik "hakaret, iftira ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarını işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 16:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Cafer Mahiroğlu için suç duyurusunda bulundu

        Kılıçdaroğlu'nun avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ilettiği suç duyurusu dilekçesinde, Mahiroğlu'nun 10 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'na karşı "gerçek dışı ve ağır suçlamalarda bulunduğu" öne sürüldü.

        AA'da yer alan habere göre dilekçede, paylaşımın, adli süreçlerin bir siyasi planın parçası gibi sunulmasının kamuoyunda yargı ve kamu kurumlarına ilişkin gerçeğe aykırı bir algı oluşturduğu belirtilerek, eylemin halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu kapsamında da değerlendirilmesi istendi.

        Başvuruda, Mahiroğlu hakkında hakaret, iftira ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından soruşturma başlatılması ve şüpheli hakkında kamu davası açılması talep edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ortak olacaktı katili oldu

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, ortak iş yeri kurmak için 5 milyon lira verdiğini öne sürdüğü 45 yaşındaki Erdal Sağır'ı, konuşmak için gittiği evinde çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldüren 34 yaşındaki Abdullah G., tutuklanarak cezaevine gönderildi (AA)

        #haberler
        #Kemal Kılıçdaroğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Akılalmaz görüntü! Çekici ile kamyonu çaldı!
        Akılalmaz görüntü! Çekici ile kamyonu çaldı!
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Plajda kas şov!
        Plajda kas şov!
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı