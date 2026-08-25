CHP il başkanları toplantısı sona erdi: 81 il örgütüyle yola çıkıyoruz

Açıklamada, CHP’nin yalnızca bir siyasi parti olmadığı vurgulanarak, “Cumhuriyet Halk Partisi buradadır” mesajı öne çıkarıldı. 81 il başkanı olarak ortak iradenin ortaya konulduğu belirtilen açıklamada, partinin Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne taşıdığı değerlere bağlılığın sürdürüleceği ifade edildi.

CHP’nin kişilere değil, kurumsal kimliğine ve tarihsel misyonuna bağlı olduğu belirtilen açıklamada, “Kişiler gelir geçer, Cumhuriyet Halk Partisi kalır. Kadrolar değişir, CHP’nin mücadelesi sürer. Dönemler değişir, CHP’nin Türkiye’ye karşı sorumluluğu değişmez” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, devlet yönetimine ilişkin anlayışa da değinilerek, “Devleti bir iktidar ganimeti olarak değil, millete emanet edilmiş büyük bir sorumluluk olarak görüyoruz” denildi. Türkiye’nin ihtiyacının yeni kavgalar değil; adalet, liyakat, güven ve temiz siyaset olduğu vurgulandı.

“81 İL ÖRGÜTÜYLE YENİDEN YOLA ÇIKIYORUZ”

CHP il başkanlarının, parti binalarında bekleyen değil, halkın içinde yaşayan bir örgüt olacakları belirtilen açıklamada; emeklinin sofrasına, işçinin alın terine, çiftçinin tarlasına ve gençlerin umuduna dokunacak bir siyaset anlayışı benimseneceği ifade edildi.

Açıklamada, ayrılıkların değil birleşmenin peşinde oldukları belirtilerek, “Kiminle kavga etmek için değil, Türkiye’yi yeniden ayağa kaldırmak için siyaset yapacağız” mesajı verildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun daha önce dile getirdiği “güvenli liman” anlayışına da atıfta bulunulan açıklamada, bunun beklemek değil, güç toplayıp yeniden yola çıkmak anlamına geldiği belirtildi.

Açıklamanın sonunda ise “Cumhuriyet Halk Partisi sahipsiz değildir. Cumhuriyet Halk Partisi buradadır. 81 il örgütüyle buradadır. Atatürk’ün emanetiyle buradadır. Cumhuriyet’e, demokrasiye, hukuka ve halka bağlılığıyla buradadır” ifadelerine yer verildi.