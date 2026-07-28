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        CHP İstanbul il yönetiminden istifalar geldi

        İstanbul'da Özgür Çelik başkanlığındaki 40 kişilik il yönetiminden 39 yönetici ve 39 ilçeden 36 ilçe başkanı CHP'den istifa etti

        Kaynak
        anka
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 22:30 Güncelleme:
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        CHP İstanbul il yönetiminden istifalar geldi

        ANKA'da yer alan habere göre, istifa eden yöneticiler ve ilçe başkanları, bugün yapılan toplantıda, mahkeme kararıyla görevden alınan eski CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile birlikte Genel Başkan Özgür Özel tarafından kurulan YENİ Parti’ye katılma karar aldı.

        *Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.

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