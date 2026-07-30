CHP TBMM Grup Yönetimi belirlendi

CHP TBMM Grup Yönetim ve Disiplin Kurulu ile Denetçi üyeleri belirlendi.

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, partisinin kapalı grup toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, grup yönetimi, disiplin ve denetim kurullarını seçtiklerini bildiren Öztrak, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

CHP TBMM Grup Toplantı'sının günü ve saatiyle ilgili herhangi bir değişiklik bulunmadığını belirten Öztrak, "Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz grup toplantılarımızı normal zamanımızda yapacağız. Salı günleri saat 13.30." dedi.

Gelecek hafta grup toplantısı yapıp yapmayacakları ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıya katılıp katılmayacağına ilişkin soruya Öztrak, "Önümüzdeki hafta Meclis açık olursa grup toplantısı yaparız." yanıtını verdi.

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"Katılmayan mazeretli vekil isimlerini de bizimle paylaşabilir misiniz? Çünkü protesto iddiası vardı." şeklindeki soru üzerine Öztrak, şunları kaydetti:

"Hayır, herhangi bir protesto yok. Arkadaşlarımız mazeret bildirdiler. Arkadaşlarımızın bir kısmı yakınlarını kaybettiler. O nedenle gelemediler. Bir kısmı, özellikle Ege bölgesindeki yangınlardan aileleri etkilendiği için onları almak üzere oraya gittiler, katılamadılar, gelemediler. Dolayısıyla bütün arkadaşlarımız mazeret bildirmiştir."

Parti içi muhalefetin Kılıçdaroğlu'nu aday olmamaya davet edeceğine ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine Öztrak, böyle bir şeyden haberinin bulunmadığını söyledi.

Öztrak, kapalı grup toplantısında 25 milletvekilinin hazır bulunduğunu, 1 vekilin ise Meclis'te düzenlenen İnebolu'ya İstiklal Madalyası Takdim Töreni'ne katılmak üzere toplantıdan ayrıldığını kaydetti.

CHP TBMM Grup Yönetim Kurulu:

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- Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen

- Uşak Milletvekili Ali Karaoba

- Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu

- Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü

- Bolu Milletvekili Türker Ateş

- İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu

- Yalova Milletvekili Tahsin Becan

- Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır

- Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap

Grup Disiplin Kurulu:

- Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan

- Konya Milletvekili Barış Bektaş

- Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu

- Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur

- Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf

- Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca

- Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar

- İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç

- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer

Denetçi Üyeler:

- Tokat Milletvekili Kadim Durmaz

- Karabük Milletvekili Cevdet Akay