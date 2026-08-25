CHP Yönetimi Mutlak Butlan davasında yaptığı Temyiz başvurusunu geri çekti.
CHP kurultayına ilişkin davada davacıların avukatı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararına yönelik temyiz başvurusundan feragat edildiğini bildirdi. Dilekçede, müvekkillerin talebi doğrultusunda başvurunun geri çekildiği belirtildi
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin hukuki süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Davacılar adına yapılan temyiz başvurusundan feragat edildiği bildirildi.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’ne sunulan dilekçede, temyiz kanun yoluna başvuran davacıların bu başvurudan vazgeçtikleri ifade edildi.
Dilekçede, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin 2026/32 Esas ve 2026/658 Karar sayılı kararının incelendiği, davanın kabulüne karar verildiği belirtildi.
Başvuruda, daha önce usule ilişkin nedenlerle temyiz yoluna gidildiği ancak gelinen aşamada davacı müvekkiller tarafından temyiz başvurusundan feragat edilmesinin istendiği kaydedildi.
Dilekçede, “Davacılar adına yapmış olduğumuz temyiz başvurusundan feragat ediyoruz” ifadelerine yer verilerek gerekli işlemlerin yapılması talep edildi.