Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika CHP Yönetimi Mutlak Butlan davasında yaptığı Temyiz başvurusunu geri çekti.

        CHP Yönetimi Mutlak Butlan davasında yaptığı Temyiz başvurusunu geri çekti.

        CHP kurultayına ilişkin davada davacıların avukatı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararına yönelik temyiz başvurusundan feragat edildiğini bildirdi. Dilekçede, müvekkillerin talebi doğrultusunda başvurunun geri çekildiği belirtildi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 18:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        CHP temyiz başvurusunu geri çekti

        CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin hukuki süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Davacılar adına yapılan temyiz başvurusundan feragat edildiği bildirildi.

        Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’ne sunulan dilekçede, temyiz kanun yoluna başvuran davacıların bu başvurudan vazgeçtikleri ifade edildi.

        Dilekçede, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin 2026/32 Esas ve 2026/658 Karar sayılı kararının incelendiği, davanın kabulüne karar verildiği belirtildi.

        Başvuruda, daha önce usule ilişkin nedenlerle temyiz yoluna gidildiği ancak gelinen aşamada davacı müvekkiller tarafından temyiz başvurusundan feragat edilmesinin istendiği kaydedildi.

        REKLAM

        Dilekçede, “Davacılar adına yapmış olduğumuz temyiz başvurusundan feragat ediyoruz” ifadelerine yer verilerek gerekli işlemlerin yapılması talep edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #CHP mutlak butlan
        #CHP temyiz
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üsküdar’da başkan vekilliği kararına durdurma
        Üsküdar’da başkan vekilliği kararına durdurma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta önemli mesajlar
        Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret ettiler
        Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret ettiler
        Bugün Ne Oldu? 25 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 25 Ağustos 2026 haberleri
        Rojin Kabaiş dosyasında çarpıcı iddia! Aile avukatı: "Rojin’in solunumu felç edilerek katledildi"
        Rojin Kabaiş dosyasında çarpıcı iddia! Aile avukatı: "Rojin’in solunumu felç edilerek katledildi"
        Hafta sonu için sağanak yağmur uyarısı
        Hafta sonu için sağanak yağmur uyarısı
        Kulak ağrısı diye gitti, kulağından kene çıktı!
        Kulak ağrısı diye gitti, kulağından kene çıktı!
        Trump: İran ordusu maaşları ödeyemiyor
        Trump: İran ordusu maaşları ödeyemiyor
        Ernest Poku Beşiktaş'ta!
        Ernest Poku Beşiktaş'ta!
        Yangında öldü, karısı hakkında gözaltı kararı verildi!
        Yangında öldü, karısı hakkında gözaltı kararı verildi!
        Süreç için 4 alt komisyon kuruluyor
        Süreç için 4 alt komisyon kuruluyor
        Lyon 11'i netleşiyor
        Lyon 11'i netleşiyor
        Kıskançlık vahşetinde acı haber geldi! Eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Kıskançlık vahşetinde acı haber geldi! Eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Marmara'nın derinliklerinde sürpriz karşılaşma
        Marmara'nın derinliklerinde sürpriz karşılaşma
        Fişleme birimi kurup falaka cezası vermişler
        Fişleme birimi kurup falaka cezası vermişler
        Adım adım Miretti!
        Adım adım Miretti!
        Dalgaların tadını çıkardı
        Dalgaların tadını çıkardı
        "Haddini bildirdim"
        "Haddini bildirdim"
        Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz heykel
        Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz heykel
        Maç sonu aşkına koştu
        Maç sonu aşkına koştu