Çifte vahşette 'gürültü' ayrıntısı!

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Vural Kara (60) ile eşi Asiye Kara’nın (60) evlerinde öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan komşuları K.S. (46), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA'nın haberine göre K.S.’nin ‘gürültü’ nedeniyle aparman sakinleri tarafından defalarca şikayet edildiği bildirildi.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Halitpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Vural ve Asiye Kara çiftinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Kara çiftini evlerinde hareketsiz yatarken buldu.

Yapılan incelemede çiftin, kesici alet kullanılarak ve başlarına sert cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, çiftin bir süre önce ‘gürültü’ nedeniyle tartıştığı K.S. isimli komşusunu cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı.

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ŞÜPHELİ DEFALARCA ŞİKAYET EDİLMİŞ

Soruşturmada, K.S.’nin evinde çıkardığı gürültü nedeniyle apartman sakinleri tarafından birçok kez uyarıldığı ve şikayet edildiği bildirildi. Şüphelinin olay günü alt kata inerek Kara çiftinin evine gittiği ve yaşanan tartışmanın ardından çifte saldırdığı belirtildi.

Olay yerindeki ilk incelemelerde çiftin vücutlarında sert cisim ve kesici alet darbelerine ilişkin bulgular tespit edildi. Vural ile Asiye Kara çiftinin cenazeleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.