Cilvegözü Sınır Kapısı'nda TIR şoförleri kavgası: 3 yaralı
Hatay Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçmek için bekleyen TIR'ların karıştığı kazanın ardından şoförler arasında kavga çıktı. Kavgada, 3 kişi yaralandı
Giriş: 19 Eylül 2026 - 06:48 Güncelleme:
Olay, Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı yakınında meydana geldi. Sınır kapısından geçmek için bekleyen TIR'a, başka bir TIR sollama yaptığı sırada çarptı.
DHA'nın haberine göre hasarlı kaza sonrası TIR şoförleri arasında kavga çıktı. TIR şoförlerinin arasında çıkan kavgada 3 kişi, darp sonucu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan kişileri gözaltına alan jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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