Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Çocukluk arkadaşını vurdu! Anne sinir krizi geçirdi

        Çocukluk arkadaşını vurdu! Anne sinir krizi geçirdi

        İstanbul Kağıthane'de Berat Ç. adlı kişi aracına binen şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kimliği tespit edilen şüpheli Serhat E. yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelinin ifadesinde, "Nişanlım Tuana T. ile anlaşamadığımız için nişanı attık. Ben Tuana T.'nin, Berat Ç. ile birlikte olduğunu bilmiyordum. Eski nişanlısıyla ayrıldıktan sonra Berat Ç. ile ilişki yaşadığını öğrendim" dediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 09:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çocukluk arkadaşını vurdu! Anne sinir krizi geçirdi

        Kağıthane’de otomobilinde oturan Berat Ç. (23) aracına binen şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay yerinde müdahalesi yapıldığı sırada sedyeye alınan oğlunu gören annesi, 'Kim vurdu' diyerek sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kimliğini tespit ettiği şüpheli Serhat E.’yi (23) yakaladı.

        DHA'nın haberine göre adliyeye sevk edilen şüphelinin ifadesinde, "Nişanlım Tuana T. ile anlaşamadığımız için nişanı attık. Ben Tuana T.’nin, Berat Ç. ile birlikte olduğunu bilmiyordum. Eski nişanlısıyla ayrıldıktan sonra Berat Ç. ile ilişki yaşadığını öğrendim" dediği öğrenildi. Diğer yandan olayın cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

        Olay, 24 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobilde bulunan Berat Ç., aracına binen 1 şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Berat Ç., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, saldırganın olayın ardından Çağlayan Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunun önünden hafif ticari araca binerek kaçtığını belirledi. Görüntüleri geriye dönük takip eden ekipler, saldırganın olay öncesinde Berat Ç.’nin bulunduğu otomobile bindiğini ve mahallede farklı noktalardan geçtiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde saldırganın Serhat E. olduğu belirlendi.

        KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

        Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan Serhat E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Serhat E., çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Serhat E.’nin poliste aralarında 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Kasten yaralama' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarının bulunduğu 9 kaydı olduğu öğrenildi. Berat Ç.’nin ise aralarında 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Uyuşturucu madde kullanmak' ve 'Kasten yaralama' suçlarından toplam 5 kaydı olduğu belirtildi.

        "ESKİ NİŞANLIMLA BİRLİKTE OLDUĞUNU ÖĞRENDİM”

        Tutuklanan Serhat E.’nin ifadesinde, "Berat Ç. isimli kişiyi mahalleden tanıyorum, çocukluk arkadaşım olur, dostum olur. Tuana T. benim eski nişanlım olur. Ramazan T.’de Tuana’nın babası olur. Tuana ile anlaşamadığımız için nişanı attık. Ben Tuana’nın Ahmet ve Berat ile birlikte olduğunu bilmiyordum. Nişanı attıktan sonra öğrendim. Bu konuyla ilgili Ahmet ve Berat ile muhatap bile olmadım, konuşmadım onlarla. Tuana ile zaten ayrılmıştık. Olay günü Berat Ç. isimli kişinin vurulmasıyla ilgili benim alakam yoktur. Ben Berat’ın vurulduğunu mahalleden öğrendim. Berat’ı kimin vurduğunu bilmiyorum" dediği öğrenildi.

        ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

        Diğer yandan olayın görüntüleri ortaya çıktı. Olay sonrası kaydedilen görüntülerde, Berat Ç.’ye sedyede müdahale edildiği sırada bir kadının, bağırarak 'Kim vurdu' diye bağırarak ağladığı anlar görülüyor. Güvenlik kamera görüntülerinde ise saldırganın bir akaryakıt istasyonunun önünden hafif ticari araca binerek kaçtığı, olay öncesinde Berat Ç.’nin bulunduğu otomobile bindiği ve mahallede farklı noktalardan geçtiği anlar da görülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Verşinin Habertürk'e konuştu

        Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, Ukrayna ile devam savaş ve Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkilere dair Habertürk'ten Sena Alkan'a açıklamalarda bulundu.

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        50 yıllık gizem! İstanbul'u korkuya sürükleyen seri katil!
        50 yıllık gizem! İstanbul'u korkuya sürükleyen seri katil!
        Kastamonu'da 150'den fazla evi su bastı
        Kastamonu'da 150'den fazla evi su bastı
        Korkunç görüntü! Ağabeyinin borcu nedeniyle katledildi!
        Korkunç görüntü! Ağabeyinin borcu nedeniyle katledildi!
        Bugün hava nasıl olacak? Temmuza rağmen yağışlar sürüyor... Bu iller dikkat!
        Bugün hava nasıl olacak? Temmuza rağmen yağışlar sürüyor... Bu iller dikkat!
        Londra'da yükselen Türk vizyonu
        Londra'da yükselen Türk vizyonu
        "Tarih Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacak"
        "Tarih Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacak"
        İran'dan Ukrayna'ya kınama
        İran'dan Ukrayna'ya kınama
        İran: 11 ABD savaş uçağını imha ettik
        İran: 11 ABD savaş uçağını imha ettik
        Balayı bitti, iş başladı
        Balayı bitti, iş başladı
        Arda Güler'den Mourinho'ya övgü!
        Arda Güler'den Mourinho'ya övgü!
        Filenin Sultanları finalde!
        Filenin Sultanları finalde!
        Eski Tunceli Valisinin eşi Handan Sonel'in ifadesi çıktı!
        Eski Tunceli Valisinin eşi Handan Sonel'in ifadesi çıktı!
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        "Tebrikler Filenin Sultanları"
        "Tebrikler Filenin Sultanları"
        Denizde aşk tazelediler
        Denizde aşk tazelediler
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong