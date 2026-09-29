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        Haberler Gündem Çevre "Çöp Kapar" sistemi, Kemer koylarında temizliğe başladı

        "Çöp Kapar" sistemi, Kemer koylarında temizliğe başladı

        Denizlerdeki yüzer atıkların toplanmasını sağlayan "Çöp Kapar" sistemi, Kemer'deki koylarda deniz temizliği çalışmalarında kullanılmaya başlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 16:04 Güncelleme:
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        "Çöp Kapar" sistemi Kemer koylarında

        Antalya Valiliği tarafından hayata geçirilen Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında, Kemer Belediyesi'ne teslim edilen "Çöp Kapar" aracı, Kemer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin eğitimlerini tamamlamasının ardından deniz yüzeyindeki atıkların toplanması amacıyla çalışmalarına başladı.

        Denizlerde atıkların yayılımını önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında özellikle kirlilik gözlenen koylarda temizlik gerçekleştiriliyor. Çalışmalarla deniz yüzeyinde bulunan atıkların yanı sıra mikroplastik kirliliğinin azaltılması da amaçlanıyor.

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        Kemer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Serap Minta, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Çöp Kapar ile deniz yüzeyinde gözlenen deniz çöpleri ve mikroplastik kirliliğinin azaltılması amacıyla temizlik çalışmalarına başladık. İlk olarak Kemer’de kirlilik gözlenen koylarda temizlik çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Kemer Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu öncülüğünde temiz bir gelecek ve temiz denizler için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

        Çalışmalar kapsamında deniz yüzeyindeki yüzer atıkların toplanarak denizlerin temiz tutulmasına katkı sağlanması ve atıkların deniz ekosistemine yayılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

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