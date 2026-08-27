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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de esnafı ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'a bağlı Çengelköy mahallesinde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 15:18 Güncelleme:
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        Çengelköy'de esnafı ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

        AA'da yer alan habere göre Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Çengelköy'e geçti.

        Prof. Dr. Beynun Akyavaş Caddesi'nde aracını durduran Erdoğan, bir oyuncak dükkanını ziyaret etti.

        Esnafla ve vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, iş yerindeki çocuklara oyuncak hediye etti, harçlık verdi.

        Çıkışta kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla selamlaşan Erdoğan, davet üzerine yakındaki bir kebapçı dükkanına girdi.

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        Burada çalışanlarla ve müşterilerle sohbet eden Erdoğan'a ikramda bulunuldu.

        İş yerindekilerle fotoğraf çektiren Erdoğan, 45 dakika süren esnaf ziyaretlerinin ardından yolun karşısında bulunan vatandaşları selamladı.

        Yanına gelen çocuklara harçlık veren Erdoğan, daha sonra bölgeden ayrıldı.

        Esnaf ziyareti sırasında çevredeki çocuklara Cumhurbaşkanlığı ekiplerince oyuncak dağıtıldı.

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        #haberler
        #Üsküdar
        #Çengelköy
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