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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda din görevlilerine başarı diledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 00:51 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün başlayan Camiler ve Din Görevlileri Haftası vesilesiyle görevini ihtimamla yerine getiren tüm imamlarımıza, müezzinlerimize, vaizlerimize, müftülerimize, Kur'an kursu öğreticilerimize selamlarımı iletiyorum. Her bir din görevlimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerini kullandı.

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