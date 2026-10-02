Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda din görevlilerine başarı diledi
Giriş: 02 Ekim 2026 - 00:51 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün başlayan Camiler ve Din Görevlileri Haftası vesilesiyle görevini ihtimamla yerine getiren tüm imamlarımıza, müezzinlerimize, vaizlerimize, müftülerimize, Kur'an kursu öğreticilerimize selamlarımı iletiyorum. Her bir din görevlimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerini kullandı.
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