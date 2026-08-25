Cumhurbaşkanı Erdoğan, MEB’in Maziden Atiye programındaki öğrencilerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Maziden Atiye" programına katılan öğrencileri kabul etti. Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de yer aldı
Giriş: 25 Ağustos 2026 - 21:16 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen “Maziden Atiye” programı öğrencilerini Bitlis’in Ahlat ilçesinde kabul etti.
“Erdoğan Dijital Medya” hesabından yapılan paylaşıma göre, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen kabul basına kapalı yapıldı.
Kabulde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de hazır bulundu.
Görüşmeye ilişkin fotoğraf karesi de Erdoğan Dijital Medya hesabından paylaşıldı.
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