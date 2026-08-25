Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, MEB’in Maziden Atiye programındaki öğrencilerle bir araya geldi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, MEB’in Maziden Atiye programındaki öğrencilerle bir araya geldi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Maziden Atiye" programına katılan öğrencileri kabul etti. Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 21:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        'Maziden Ati'ye bir hatıra

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen “Maziden Atiye” programı öğrencilerini Bitlis’in Ahlat ilçesinde kabul etti.

        “Erdoğan Dijital Medya” hesabından yapılan paylaşıma göre, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen kabul basına kapalı yapıldı.

        Kabulde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de hazır bulundu.

        Görüşmeye ilişkin fotoğraf karesi de Erdoğan Dijital Medya hesabından paylaşıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Maziden Atiye
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mazlum Abdi: SDG/YPG feshedildi
        Mazlum Abdi: SDG/YPG feshedildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Üsküdar’da başkan vekilliği kararına durdurma
        Üsküdar’da başkan vekilliği kararına durdurma
        Beşiktaş Miretti ile anlaşmaya vardı!
        Beşiktaş Miretti ile anlaşmaya vardı!
        Cem Küçük hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı
        Cem Küçük hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı
        Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret ettiler
        Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret ettiler
        Kartal'dan sitem: TFF kabul etmedi mağdur oldu!
        Kartal'dan sitem: TFF kabul etmedi mağdur oldu!
        Bugün Ne Oldu? 25 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 25 Ağustos 2026 haberleri
        Rojin Kabaiş dosyasında çarpıcı iddia! Aile avukatı: "Rojin’in solunumu felç edilerek katledildi"
        Rojin Kabaiş dosyasında çarpıcı iddia! Aile avukatı: "Rojin’in solunumu felç edilerek katledildi"
        Yangında öldü, karısı hakkında gözaltı kararı verildi!
        Yangında öldü, karısı hakkında gözaltı kararı verildi!
        Kulak ağrısı diye gitti, kulağından kene çıktı!
        Kulak ağrısı diye gitti, kulağından kene çıktı!
        Ernest Poku Beşiktaş'ta!
        Ernest Poku Beşiktaş'ta!
        Süreç için 4 alt komisyon kuruluyor
        Süreç için 4 alt komisyon kuruluyor
        Lyon 11'i netleşiyor
        Lyon 11'i netleşiyor
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Marmara'nın derinliklerinde sürpriz karşılaşma
        Marmara'nın derinliklerinde sürpriz karşılaşma
        Kıskançlık vahşetinde acı haber geldi! Eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Kıskançlık vahşetinde acı haber geldi! Eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Fişleme birimi kurup falaka cezası vermişler
        Fişleme birimi kurup falaka cezası vermişler
        Dalgaların tadını çıkardı
        Dalgaların tadını çıkardı
        "Haddini bildirdim"
        "Haddini bildirdim"