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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Osmaniye’de siyasi istikrarın ekonomiye etkisini anlattı

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Osmaniye’de siyasi istikrarın ekonomiye etkisini anlattı

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin siyasi istikrarını güçlü şekilde sürdürdüğünü belirterek, geçmiş dönemlerde yaşanan ekonomik krizlerin temel nedenleri arasında istikrarsızlık ve koalisyon süreçlerinin bulunduğunu söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 16:27 Güncelleme:
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        'Türkiye siyasi istikrarını sürdürüyor'

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin siyasi istikrarını güçlü şekilde sürdürdüğünü belirterek, istikrarlı yönetimin ekonomik kalkınma açısından önemine dikkat çekti.

        Bir dizi ziyaret kapsamında Osmaniye’ye gelen Yılmaz, Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ile görüştükten sonra AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Burada partililere hitap eden Yılmaz, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye’de oluşan siyasi istikrarın birlik ve beraberlik içinde devam ettiğini ifade etti.

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        Geçmiş dönemlerde yaşanan ekonomik krizlere değinen Yılmaz, "1994 krizini biliyorum, 1999 krizini, 2001 yılındaki derin ekonomik krizi biliyorum. Bütün bunların nedenlerine baktığımızda istikrarsızlık, koalisyonlar ve herkesin farklı yönlere çektiği yapılar vardı" dedi.

        2002 seçimlerinin Türkiye’de önemli bir değişim sürecinin başlangıcı olduğunu savunan Yılmaz, "O tarihten bugüne Türkiye büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadı. Ekonomide, demokraside, sosyal politikalarda ve dış politikada Türkiye artık farklı bir ülke" ifadelerini kullandı.

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        ENFLASYONLA MÜCADELE BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ

        Türkiye ekonomisinin büyüklüğüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, 2002 yılında 238 milyar dolar olan ekonominin bugün çok daha yüksek bir seviyeye ulaştığını söyledi.

        Yılmaz, "Bu yıl sonu itibarıyla tahminimiz 1,8 trilyon dolarlık bir ekonomi olmamız yönünde. Kişi başına gelirimiz de Cumhuriyet tarihi itibarıyla ilk defa 20 bin doları aşmış olacak" diye konuştu.

        Ekonomide sorunların devam ettiğini belirten Yılmaz, enflasyonla mücadelenin öncelikli hedef olduğunu vurguladı.

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        Yılmaz, "Sorunlar yok mu, elbette var. Enflasyon birinci önceliğimiz. Bununla uğraşıyoruz, onu da çözeceğiz. Savaşlar enerji fiyatlarını olumsuz etkiledi. Ancak istikametimiz belli, aynı yönde devam edeceğiz" dedi.

        Dünya ekonomisindeki gelişmelere de değinen Yılmaz, küresel büyüme ve ticaretin eski seviyelerde olmadığını belirterek, Türkiye’nin buna rağmen büyümeye ve istihdam oluşturmaya devam ettiğini ifade etti.

        Cevdet Yılmaz, daha sonra Osmaniye İş Dünyası ve STK Buluşması’na katıldı.

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