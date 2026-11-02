Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vekalet edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı
Giriş: 02 Kasım 2026 - 01:59 Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2-4 Kasım tarihleri arasında Güney Kore ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'na Anayasa'nın 106'ncı maddesi gereğince Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
*Haberin görselleri AA tarafından temin edilmiştir.
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