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        Haberler Gündem Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vekalet edecek

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vekalet edecek

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 01:59 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vekalet edecek

        Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2-4 Kasım tarihleri arasında Güney Kore ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'na Anayasa'nın 106'ncı maddesi gereğince Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

        *Haberin görselleri AA tarafından temin edilmiştir.

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        #Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
        #Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
        #Resmi Gazete
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