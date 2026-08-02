DEM Parti heyeti, İmralı'ya gidiyor

DEM Parti'den yapılan açıklamada, DEM Parti İmralı heyeti üyelerinin İmralı Adası'na gittiği açıklandı.

DHA'da yer alan habere göre açıklamada, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'un; Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere, İmralı Adası'na doğru hareket ettiği belirtildi.