DEM Parti heyeti, İmralı'ya gidiyor
DEM Parti, İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'un İmralı Adası'na gittiğini açıkladı
Giriş: 02 Ağustos 2026 - 13:59 Güncelleme:
DEM Parti'den yapılan açıklamada, DEM Parti İmralı heyeti üyelerinin İmralı Adası'na gittiği açıklandı.
DHA'da yer alan habere göre açıklamada, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'un; Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere, İmralı Adası'na doğru hareket ettiği belirtildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ