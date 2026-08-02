Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel DEM Parti heyeti, İmralı'ya gidiyor

        DEM Parti heyeti, İmralı'ya gidiyor

        DEM Parti, İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'un İmralı Adası'na gittiğini açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 13:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        DEM Parti heyeti, İmralı'ya gidiyor

        DEM Parti'den yapılan açıklamada, DEM Parti İmralı heyeti üyelerinin İmralı Adası'na gittiği açıklandı.

        DHA'da yer alan habere göre açıklamada, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'un; Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere, İmralı Adası'na doğru hareket ettiği belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Aydın Çine'de 3. günde müdehale sürüyor

        Aydın'ın Çine ilçesinde, önceki gün saat: 15.00 sıralarında çıkan, havadan ve karadan müdahale ile enerjisi düşürülen yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan da 8 helikopterle müdahaleye tekrar başlandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Evlere yaklaşan alevleri dozerle durdurmaya çalıştı!
        Evlere yaklaşan alevleri dozerle durdurmaya çalıştı!
        Şarkıcı Güllü'nün kızı hakkında iddianame hazırlandı!
        Şarkıcı Güllü'nün kızı hakkında iddianame hazırlandı!
        Bahçeli: "Terörsüz Türkiye, siyaset üstü bir konu olarak görülmeli"
        Bahçeli: "Terörsüz Türkiye, siyaset üstü bir konu olarak görülmeli"
        Bakan Çiftçi'den, yakalanan FETÖ'cü teröristle ilgili açıklama
        Bakan Çiftçi'den, yakalanan FETÖ'cü teröristle ilgili açıklama
        MİT'in yüz tanıma sistemiyle tespit edildi!
        MİT'in yüz tanıma sistemiyle tespit edildi!
        TFF'den "çipli top" kararı!
        TFF'den "çipli top" kararı!
        İstanbul Havalimanı'nda Avrupa rekoru
        İstanbul Havalimanı'nda Avrupa rekoru
        Kendine 'ölü' süsü vermek istediği ortaya çıktı!
        Kendine 'ölü' süsü vermek istediği ortaya çıktı!
        İspanya'dan yüzer bariyerli önlem
        İspanya'dan yüzer bariyerli önlem
        Akıllı telefonlarda batarya devrimi
        Akıllı telefonlarda batarya devrimi
        Sağlık çalışanlarına ömür boyu konser sözü
        Sağlık çalışanlarına ömür boyu konser sözü
        Trump çıkış kapısı arıyor
        Trump çıkış kapısı arıyor
        Fırtına, HT Spor'da sahne alıyor!
        Fırtına, HT Spor'da sahne alıyor!
        Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme
        Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme
        "Suudi Veliaht Prensi Trump'a endişesini iletti"
        "Suudi Veliaht Prensi Trump'a endişesini iletti"
        Kaçak moloz döktü, telleri kopardı, yangına neden oldu!
        Kaçak moloz döktü, telleri kopardı, yangına neden oldu!
        Mahkeme kararını verdi
        Mahkeme kararını verdi
        Alan çok binen yok
        Alan çok binen yok
        Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
        Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
        'Sihirli Annem'in 'Kerem'i baba oldu
        'Sihirli Annem'in 'Kerem'i baba oldu