Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika DEM Partili Bakırhan: Çerçeve yasa dar tutulmamalı ve topluma güven vermeli

        DEM Partili Bakırhan: Çerçeve yasa dar tutulmamalı ve topluma güven vermeli

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili, "Çerçeve yasa dar tutulmamalı, belirsiz olmamalı, güvenlikçi yorumlara kapalı olmalı ve topluma güven vermelidir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 16:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Çerçeve yasa dar tutulmamalı"

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

        DHA'nın haberine göre Bakırhan, Türkiye'nin NATO eliyle savaş mimarisine eklenmemesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

        "Türkiye bunun yerine Kürt meselesinde çerçeve yasa ile barışı hukuka bağlamalı, demokratik çözümü gecikmeden hayata geçirmelidir. Demokratik Toplum ve Barış Süreci, Türk siyasal tarihinin en büyük fırsatlarından birisidir, emin olun bu abartılı bir yorum değil. Bu süreç ikinci yılına girmek üzere ve elbette hakkını vermek gerekir ki bu süreçte kimi adımlar atıldı; silahlar yakıldı. Meclis'te bir komisyon kuruldu, Komisyon İmralı'ya ziyarete gitti, raporunu tuttu. Bunların hiçbirisini küçümsemiyoruz, yok saymıyoruz aksine bu adımların üzerine Demokratik Toplum ve Barış Süreci'ni sağlam bir şekilde inşa etmek istiyoruz. Bu tarihi fırsatı kalıcı barışa, onurlu yaşama ve demokratik geleceğe nasıl çevirebileceğimiz konusunda her gün yoğun tartışmalar yapıyoruz. Bunun yolu elbette çerçeve yasadır. 100 yıllık bir meseleyi şiddet zemininden hukuk zeminine çekmek kolay bir iş değildir, katılıyorum. Bu yüzden yasa, bu önemli işin büyüklüğüne uygun bir şekilde cesaretle yazılmalıdır. Toplumun kulağı bu yasadadır. Dağdan dönmeyi bekleyenlerin, haksız hukuksuz şekilde cezaevinde olanların, hasta tutsakların, sürgünde yaşayanların, İzmir'den gelen ve çocuğu 18 yıldır cezaevinde yatan barış annesinin de gözü bu yasadadır. Bu yasa eğer doğru ve cesur bir şekilde geçerse özlemini duyduğumuz demokratik zemine giriş yapmış olacağız."

        "DÖNÜŞ VARSA GÜVENCE OLMALIDIR"

        Kamuoyunda sürecin hukuki bir zemine bağlanıp bağlanmayacağına ilişkin soru işaretlerinin arttığını kaydeden Bakırhan, "İnsanlar güvenle ülkelerine dönebilecek mi, bu ülke gerçekten barış sürecini ciddiye alacak mı? Elbette bunları mücadele ederek göreceğiz. Bu soruların tamamına cevap verecek olan şey çerçeve yasadır. Bu yüzden çerçeve yasa dar tutulmamalı, belirsiz olmamalı, güvenlikçi yorumlara kapalı olmalı ve topluma güven vermelidir. Hukuk yoksa güven olmaz, güven yoksa dönüş olmaz, dönüş yoksa barış kalıcılaşmaz. Bazı yetkililer dönenler arasında ayrım yapılacağına ilişkin açıklamalar yapıyor; 'Şunu kapsar, bunu daha az kapsar' denilmemeli. Barışın kapısından girmek isteyen herkese kapı açık olmalıdır, yasa da buna uygun yapılmalıdır. İnsanların geleceğini bir memurun, savcının, mahkemenin keyfine teslim edemezsiniz. İstinaf mahkemesini görüyoruz; diğerlerinin böyle davranmayacağının bir garantisi var mı? Dönüş varsa güvence olmalıdır. Hukuk varsa herkes için aynı açıklıkta olmalıdır. Kimse 'Yarın başıma ne gelir' belirsizliği ile yola çıkmaz. Sana itiraz ederek çekip gitmiş, yıllarca sürgünde ya da dağda kalmış ve görmediği, güvenmediği bir yasa için gelir mi, senin devlet olarak bunu düşünmelisin, bir de barışıyoruz yahu bu ayrım nedir, böyle barış mı olur? Bu yüzden tekrar sesleniyorum; kapsayıcı, cesur, muğlak olmayan ve bir insanın geleceğini bir savcının ya da hakimin insafına bırakmayan bir açıklıkta yasa yapılmalıdır" diye konuştu.

        Bakırhan ayrıca çerçeve yasanın bir an önce TBMM gündemine getirilmesi gerektiğini söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kadir İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören

        26 Haziran'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor!
        İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor!
        Dizel motor geri dönüyor
        Dizel motor geri dönüyor
        Adalet Bakanı Gürlek: Şah damarlarını kesiyoruz
        Adalet Bakanı Gürlek: Şah damarlarını kesiyoruz
        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek
        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek
        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!
        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!
        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        TIR'a arkadan çarptı! Can kayıpları var!
        TIR'a arkadan çarptı! Can kayıpları var!
        Önce dua sonra secde!
        Önce dua sonra secde!
        2 belediye başkanına soruşturma izni
        2 belediye başkanına soruşturma izni
        Maktulün yaşı 16... 13 yaşındaki çocuk bıçakla öldürdü!
        Maktulün yaşı 16... 13 yaşındaki çocuk bıçakla öldürdü!
        Prenses dağa çıktı
        Prenses dağa çıktı
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        'Dünyanın en güzel kızı' evlendi
        'Dünyanın en güzel kızı' evlendi
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu
        Paris sokaklarında garip manzara!
        Paris sokaklarında garip manzara!
        Mezar yeri bakılırken resimle yeniden doğdu
        Mezar yeri bakılırken resimle yeniden doğdu
        Bacakları şişenler dikkat! Her neden masum değil
        Bacakları şişenler dikkat! Her neden masum değil