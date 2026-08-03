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        Haberler Gündem Güncel Denizli'de 5 milyon doldurulmuş sigara ele geçirildi

        Denizli'de 5 milyon doldurulmuş sigara ele geçirildi

        Denizli'de bir TIR'ın dorsesinde izolasyon malzemelerinin arasına gizlenmiş 5 milyon doldurulmuş sigara ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 14:06 Güncelleme:
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        5 milyon doldurulmuş sigara ele geçirildi!

        Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

        AA'da yer alan habere göre ekiplerce yürütülen çalışma kapsamında, bir TIR ve dorsesinde yapılan aramada yük olarak taşınan izolasyon malzemelerinin içerisine gizlenmiş 5 milyon tek dal sigara bulundu.

        Operasyonda ele geçirilen kaçak ürünlere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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