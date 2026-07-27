Derede facia! Önce atı, sonra kendisi bulundu

4 gündür kayıptı! Kan donduran detaylar çıktı... Eş katilinden yine bildik savunma!

İstanbul Kağıthane'de eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrıldığı öne sürülen ve kendisinden 4 gündür haber alınamayan 3 çocuk annesi 27 yaşındaki Bedriye Karaçay'ın, Sarıyer Ayazağa'daki ormanlık alanda öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin detaylar ve yeni görüntüler ortaya çıktı. İddiaya ... Daha Fazla Göster İstanbul Kağıthane'de eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrıldığı öne sürülen ve kendisinden 4 gündür haber alınamayan 3 çocuk annesi 27 yaşındaki Bedriye Karaçay'ın, Sarıyer Ayazağa'daki ormanlık alanda öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin detaylar ve yeni görüntüler ortaya çıktı. İddiaya göre gözaltına alınan kadının eşi 30 yaşındaki Volkan Karaçay, emniyetteki ifadesinde eşini evde boğarak öldürdüğünü, cesedi battaniyeye sarıp araçla ormanlık alana götürerek gömdüğünü itiraf etti. Eşini düğün dönüşü yaşanan tartışmanın ardından öldürdüğü belirtilen Karaçay, aldattığını iddia etti Daha Az Göster