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        Haberler Gündem 3. Sayfa Derede facia! Önce atı, sonra kendisi bulundu

        Derede facia! Önce atı, sonra kendisi bulundu

        Hakkari'de kayıp olarak aranan Şevket İzci'nin derede cansız bedeni bulundu. Olayda, İzci'ye ait olduğu değerlendirilen atın ölü bulunması ile birlikte çalışmalar cansız bedenin bulunduğu bölgede yoğunlaştırılmıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 12:20 Güncelleme:
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        Derede facia! Önce atı, sonra kendisi bulundu
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        Hakkari'nin Derecik ilçesinde 5 gündür haber alınamayan Şevket İzci'nin (25) derede cansız bedeni bulundu.

        DHA'nın haberine göre Irak sınırında bulunan Derecik ilçesine bağlı Ortaklar köyünde yaşayan Şevket İzci 5 gün önce kaybolunca yakınlarının ihbarıyla jandarma, AFAD ekipleri, güvenlik korucuları ve gönüllü vatandaşların katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

        Ortaklar köyü yakınlarındaki derede Şevket İzci'ye ait olduğu değerlendirilen atın ölü bulunması ile birlikte çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

        Arama çalışmalarının 5'inci gününde, köyün yakınındaki derede İzci'nin cansız bedenine ulaşıldı.

        İzci'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp birimine gönderilecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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