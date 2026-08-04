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        Haberler Magazin Birce Akalay ve Hakan Kurtaş'ın Fethiye tatili

        Birce Akalay ve Hakan Kurtaş'ın Fethiye tatili

        Fethiye'de tatil yapan Hakan Kurtaş ve Birce Akalay çifti, romantik anlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 19:22 Güncelleme:
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        Ünlü çiftin Fethiye tatili

        Uzun zamandır aşk yaşayan Hakan Kurtaş ve Birce Akalay, tatillerine hız kesmeden devam ediyor. Yoğun çalışma temposunun ardından birlikte vakit geçiren ünlü çift, keyifli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı sürdürüyor.

        Her fırsatta mutluluklarını takipçileriyle paylaşan ikili, bir süredir Fethiye'nin doğasıyla iç içe keyifli günler geçiriyor. Çift, bu tatillerinde hem dinleniyor hem de yeni anılar biriktiriyor.

        Birce Akalay'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda; güneşlendiği, serin sularda yüzdüğü ve dokuma yaptığı anlar dikkat çekti.

        Sevgilisi Hakan Kurtaş ile romantik anlar da yaşayan oyuncu, sevgilisinin kendisini öptüğü kareleri paylaştı.

        Akalay, gönderisine "Yaz, bize hazinelerini sunmaya devam etti" notunu düştü. Kurtaş ise sevgilisinin bu paylaşımına da kayıtsız kalmayarak yorum kısmında kırmızı kalp emojisi bıraktı.

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