Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Diyarbakır'da terörsüz bölge ve kalkınma mesajı verdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında geldiği Diyarbakır'da önemli açıklamalarda bulundu. Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de cuma namazını kılan Fidan, ardından esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Diyarbakır Valiliği'ni de ziyaret eden Bakan Fidan, şeref defterini imzaladı ve Vali Murat Zorluoğlu ile görüştü. Fidan'a ziyaretlerinde Vali Zorluoğlu'nun yanı sıra AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu ve Suna Kepolu Ataman, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, AK Parti İl Başkanı Hamit Sümer ve MHP İl Başkanı Hasan Özcoşkun eşlik etti.

Bakan Fidan daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen "Kardeşlikle Kenetlenen İstikrarla Güçlenen Türkiye" toplantısına katıldı.

"DİYARBAKIR HAK ETTİĞİ TARİHSEL YOLCULUĞUNA DEVAM EDECEK"

Burada konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'a büyük önem verdiğini söyledi.

Diyarbakır'ın coğrafyası, insanları ve tarihiyle özel bir şehir olduğunu belirten Fidan, zaman zaman yaşanan kesintilere rağmen şehrin tarihsel yürüyüşünün yeniden devam edeceğini ifade etti.

Bakan Fidan, AK Parti'nin son 25 yılda ortaya koyduğu icraatlarla Diyarbakır'ın hak ettiği konuma ulaşacağını belirterek, "Ekonomik kalkınması, bölgesel gelişmesi, sosyal gelişmesi, ticarete, teknolojiye ev sahipliği yapması ve bölgedeki diğer ekonomik ve kültürel havzalarla olan ilişkisi giderek daha da artacak" dedi.

"KİMLİK İNKARININ ORTADAN KALKMASI BÜYÜK BİR DEVRİM OLDU"

Türkiye'nin geçmişte kimlik tartışmaları üzerinden zor dönemlerden geçtiğini belirten Fidan, 12 Eylül zihniyetinin özellikle Kürt kimliğinin inkarıyla sembolleştiğini söyledi.

Bu anlayışın hem hukuki hem de toplumsal zeminde sona ermesinde AK Parti iktidarlarının rol oynadığını ifade eden Fidan, bütün vatandaşların etnik kimliği, inancı ve kültüründen bağımsız olarak anayasal vatandaşlık temelinde eşit görülmesinin önemli bir dönüşüm olduğunu belirtti.

Fidan, "Her insanın kimliğini, kültürünü, inancını, durduğu yeri kabul etmek ve bunun içerisinden bir toplumsal bütünleşme ve kaynaşma üretmek önemli" dedi.

Sorunların çözüm yönteminin önemine dikkat çeken Fidan, siyasal meselelerin şiddet yoluyla değil, diyalog ve demokratik mekanizmalarla çözülmesi gerektiğini söyledi.

"ŞİDDET YOLUYLA DEĞİL, DİYALOG YOLUYLA GÖTÜRECEĞİZ"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konan kardeşlik süreciyle birlikte Türkiye'nin uzun yıllardır devam eden bir sorunun sonuna geldiğini ifade etti.

Fidan, bundan sonraki süreçte sorunların Meclis çatısı altında ve siyasal platformlarda, şiddet yerine diyalog yoluyla ele alınacağını belirtti.

Diyarbakır ve bölgenin hak ettiği ekonomik konuma ulaşacağı değerlendirmesinde bulunan Fidan, hedeflerinin yalnızca Türkiye'deki sorunları çözmek değil, "Terörsüz Bölge" perspektifiyle Suriye ve Irak'ın istikrarına katkı sağlamak olduğunu söyledi.

"25 SENE ÖNCEKİ DURUMLA BUGÜNKÜ DURUM ÇOK FARKLI"

Bölgeyi kara yoluyla gezerek incelemelerde bulunduğunu anlatan Fidan, 25 yıl önceki durumla bugünkü tablo arasında büyük fark olduğunu ifade etti.

Van Gölü çevresinden Muş'a, Bingöl'e, Elazığ'a ve Malatya'ya kadar yaptığı yolculukta bölgedeki değişimi gözlemlediğini belirten Fidan, altyapı yatırımlarına dikkat çekti.

Silvan Barajı'nın tamamlanması, Dicle Barajı ve Kralkızı Barajı'nın ilave tesislerinin devreye alınmasıyla tarımsal üretimde önemli artış yaşanacağını söyleyen Fidan, yaklaşık 4 milyon dönümlük alanda verim artışı beklendiğini belirtti.

Fidan, 2028-2029 yıllarından itibaren tarım merkezli ekonomik gelirin birkaç milyar dolarlık ilave katkı sağlayabileceğini ifade etti.

"TERÖR MESELESİ ORTADAN KALKARSA BÜYÜK BİR DÖNEM BAŞLAYACAK"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör meselesinin sona ermesiyle Türkiye'nin ve bölgenin önünde yeni bir dönemin başlayacağını söyledi.

Fidan, "İnşallah üzerimizde kara bulut gibi dolaşan bu terör meselesi ortadan kalkar" diyerek, siyasal şiddetin gündemden çıktığı bir ortamda ekonomik ve sosyal kalkınmanın çok daha hızlı ilerleyeceğini ifade etti.

"Bu proje, gerçekten siyasal şiddetin gündemden çıktığı, artık her şeyin medeni bir şekilde anlaşarak, konuşarak halledildiği bir ortama döndüğümüz andan itibaren, şu andaki mevcut kalkınma durumunun, ekonomik durumun katbekat üstünde bir performans sergileyeceğimizi gösteriyor" diyen Fidan, şöyle devam etti:

"Önümüzde çok ama çok güzel günler var. Buna yürekten inanıyorum. Bunu mümkün kılan bütün kardeşlerime çok teşekkür ediyorum."

Fidan, bölge halkının sürece sahip çıkmasının ve aklıselimi korumasının büyük önem taşıdığını belirterek, gösterilen çabanın takdirin üzerinde olduğunu söyledi.